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【父親節】港人慣用綫上購物　手錶品牌網銷按年最高增20%

商業 20:13 2020/06/21

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父親節來臨，不同品牌都推出相關優惠促銷。（曾耀輝攝）

父親節來臨，不同品牌都推出相關優惠促銷。手錶品牌EONIQ市場部總監李心儒表示，今年父親節的銷售理想，加上有新產品推出，擴闊品牌的客源，整體與去年同期相比錄得增長。她續指，疫情下消費者習慣上網購物，故今年綫上銷售更按年增長10%至20%。惟門店則受挫疫情，銷售按年下跌。

【父親節】生意近年來最旺　餐飲業料整體生意勝母親節

該品牌除了有售手錶外，還可讓顧客參與工作坊，自行設計手錶。李指出，由於個人報名增加，即使大型工作坊減少，整體人數亦與去年同期相若。而今年不論機械錶或工作坊，暢銷商品價值均為2,000元至2,500元。不過，她笑言不少參與工作坊的顧客稱，手錶並不是送給爸爸，而是送給男朋友，只是「父親節有優惠便使用」。

至於今年整體銷售，她認為雖然難以預測整體的經濟狀況，但隨着香港人愈來愈著重本地品牌。她期望仍能錄得雙位數字的增幅，並會著重推廣綫上銷售。.

【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）

節日零售較佳　父親節最後一分鐘買禮物
精品店JC Shop創辦人莊天頌表示，今年父親節銷售能回到去年同期約7成。惟他笑言：「客人來得很慢，可能都是最後一分鐘才諗起爸爸。」不過，他坦言零售的生產綫受疫情影響，廠家少又採購慢，缺少新商品。

他續指，父親節只是一個小陽春，消費者普遍會擔心再有疫倩。故他預計未來銷售只回到去年同期6至7成。他強調大時大節例如聖誕節，則回升較多至去年銷售的8至9成。

【疫市營商】茲曼尼真皮梳化優惠低至74折　逾200種顏色選擇

記者：馬意文

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