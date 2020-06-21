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特朗普造勢會稱新冠病毒為「Kung Flu」涉種族歧視

環球政治 20:01 2020/06/21

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美國總統特朗普上周六於俄克拉荷馬州塔爾薩舉行大型競選造勢會，將新冠病毒稱為「Kung Flu」,被批評涉及種族歧視。

美國的新冠肺炎疫情雖有反彈趨勢，但美國總統特朗普上周六（20日）仍於俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行大型競選造勢會。特朗普在造勢會上更再有驚人言論，將新冠病毒稱為「Kung Flu」，被批評涉及種族歧視。

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特朗普於塔爾薩的大型競選造勢會，在一個可容納約1.9萬人的體育館舉行，但現場仍有約一半的空位。特朗普於造勢會上再次談及新冠肺炎，指新冠肺炎毫無疑問是一種疾病，更是史上擁有最多名稱的一種疾病。

特朗普甚至表示：

我可以命名為「Kung Flu」（中國功夫的諧音），也可命名19種不同的名稱。

（I can name, Kung Flu, I can name, 19 different versions of names. ）

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「Kung Flu」一詞屢受爭議。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的白宮新聞通訊員江維佳（Weijia Jiang音譯）為一名華裔美國人，她曾在3月時表示，1名白宮官員曾當著她的面前，將新冠肺炎稱為「Kung Flu」，但她沒有透露這名官員是何人。

事實上，這已並非特朗普首次發表爭議言論。特朗普於新冠疫情在美國大規模爆發時，曾多次將新冠肺炎稱為「中國病毒」（Chinese Virus）。

特朗普上周接受《華爾街日報》專訪時更曾26次提及中國，又指他相信中國可能故意促進新冠疫情傳播，藉此破壞其他國家的經濟。但他強調並無相關情報支持上述說法，只是出於個人的內在感覺（internal sense）。

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責任編輯：何穎兒

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