【網民熱話】内地大媽用夾娃娃機開賭？煙盒當籌碼月入十萬！

浙江省杭州市臨安區的一名吳姓大媽經營着一家小超市，2019年4月，三位顧客提出在超市門口擺2部夾娃娃機”，並承諾每個月支付800元管理費。但原來“夾娃娃機”裏藏著的是並不是娃娃，而是各式各樣的煙盒，而不同煙盒代表著不同賠率，意味他們利用夾娃娃機進行賭博活動。“大重九90元，中華煙盒40元，利羣煙盒20元，雲煙盒子8元，紅雙喜盒子6元……”玩家就可以換錢或同價位商品。”

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三位神秘顧客約定由吳大媽先行墊付獎金，之後他們再來定期來結算，此外顧每抽到一個煙盒吳大媽還能額外獲得2元分紅。及後，由於吳大媽的超市超市也賣煙，她怕顧客混肴，就用十二生肖紙盒取代煙盒，對應九種賠率。

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三位神秘顧客當中有兩人是表兄弟，名爲小尚和小柯，為了賺錢他們想出了改造“夾娃娃機”為“抓煙機”的方案。他們網購了抓娃娃機和大量煙盒後，就到杭州各地拉業務，與超市、小店老板約定好利潤分成。 2019年2月到2020年初，他們在嘉興海寧、杭州餘杭、桐廬、蕭山、濱江、富陽、臨安等地，先後在幾十家超市或小店擺放過娃娃機。生意最紅火的時候共有三、四十台機器，後來由於疫情的影響，被查獲時尚有八台在營業。根據他們的論述，這些夾娃娃機能為他們每個月帶來10萬元收入，除去分成、工資、油錢等費用，小尚、小柯每人每月都能分到3萬元。

無論抓煙機能為兩表兄弟帶來多少收入，犯法始終要付上代價，今年1月時，公安民警在吳大媽的超市門口發現了抓煙機，及後展開詳細調查，涉案人士之後被一網打盡。 6月16日，浙江省杭州市臨安區檢察院以涉嫌開設賭場罪對吳大媽提起公訴。 小尚、小柯等人正在進一步偵查中，參與“抓煙機”賭博的相關人員均已被公安機關行政處罰。



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