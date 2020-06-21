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紐約檢察官突然被炒 正調查特朗普親信 離職惹爭議

環球政治 18:47 2020/06/21

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美國司法部出現人事風波，上周突然宣布辭退紐約檢察官伯曼（Geoffrey Berman）。伯曼正在調查美國總統特朗普親信的案件，但特朗普強調自己並無介入決定。伯曼一度堅拒接受離任，上周六更堅持返回辦公室，但其後屈服並宣布辭職。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，美國司法部長巴爾（William Barr）上周五（19日）於紐約的一次會議，曾要求紐約南區聯邦檢察官伯曼主動辭職，但遭到伯曼拒絕。

巴爾於數小時後突然宣布伯曼將會離職的消息，伯曼於2小時後發聲明指，自己事前不知情，是在看新聞稿後才得悉自己要離任。伯曼更表示自己並未也無意辭職。

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巴爾翌日再發功，向伯曼發信表示，特朗普（Donald Trump）已同意辭退巴爾。特朗普就馬上回應指：「這是他的部門，而並非我的部門。」（That's his department, not my department.）。特朗普更強調，自己並無介入有關解僱伯曼的決定。

伯曼於上周六早上，更返回位於曼哈頓下城的辦公室，稱自己要回去辦公。但伯曼其後放棄對峙，發聲明指由於巴爾同意由自己的副手斯特勞斯（Audrey Strauss）代理職務，他同意立刻離職。

伯曼自2018年上任檢察官以來，其辦公室曾起訴特朗普的前任私人律師科恩（Michael Cohen），目前正調查特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），以及朱利亞尼的2名前助手帕爾納斯（Lev Parnas）和弗魯曼（Igor Fruman）。

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責任編輯：鄭錦玲

美國司法部突然宣布辭退紐約檢察官伯曼，伯曼正調查美國總統特朗普親信的案件，但特朗普強調自己並無介入決定。

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