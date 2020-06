紐約檢察官突然被炒 正調查特朗普親信 離職惹爭議

美國司法部出現人事風波,上周突然宣布辭退紐約檢察官伯曼(Geoffrey Berman)。伯曼正在調查美國總統特朗普親信的案件,但特朗普強調自己並無介入決定。伯曼一度堅拒接受離任,上周六更堅持返回辦公室,但其後屈服並宣布辭職。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,美國司法部長巴爾(William Barr)上周五(19日)於紐約的一次會議,曾要求紐約南區聯邦檢察官伯曼主動辭職,但遭到伯曼拒絕。

巴爾於數小時後突然宣布伯曼將會離職的消息,伯曼於2小時後發聲明指,自己事前不知情,是在看新聞稿後才得悉自己要離任。伯曼更表示自己並未也無意辭職。

巴爾翌日再發功,向伯曼發信表示,特朗普(Donald Trump)已同意辭退巴爾。特朗普就馬上回應指:「這是他的部門,而並非我的部門。」(That's his department, not my department.)。特朗普更強調,自己並無介入有關解僱伯曼的決定。

伯曼於上周六早上,更返回位於曼哈頓下城的辦公室,稱自己要回去辦公。但伯曼其後放棄對峙,發聲明指由於巴爾同意由自己的副手斯特勞斯(Audrey Strauss)代理職務,他同意立刻離職。

伯曼自2018年上任檢察官以來,其辦公室曾起訴特朗普的前任私人律師科恩(Michael Cohen),目前正調查特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani),以及朱利亞尼的2名前助手帕爾納斯(Lev Parnas)和弗魯曼(Igor Fruman)。

責任編輯:鄭錦玲

▲ 美國司法部突然宣布辭退紐約檢察官伯曼,伯曼正調查美國總統特朗普親信的案件,但特朗普強調自己並無介入決定。