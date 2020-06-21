【疫市營商】朗豪坊Market Place農舍風格引本地品牌　5月銷售按月彈近3成

香港疫情期間超市等民生消費市道依然平穩，牛奶公司旗下高檔超市品牌Market Place 朗豪坊店上周完成以農舍風格的翻新工程，並專設香港品牌專區，獨家出售多個香港本地品牌食品。

近月疫情漸轉輕，即使翻新工程同期進行，Market Place 指，朗豪坊店5月顧客流量與農曆新年的顧客流量一致，銷售量較4月增長28%，與3月相比也增長18%。

據港府零售業銷貨值數據，2020年首4個月，所有零售商銷貨值大跌35.3%，但超級市場分類逆市增12.9%。

完成翻新後，Market Place 設有6個分區-酒窖專區、香港品牌專區、健康零食專區、美饌佳餚專區、肉類專區以及蔬果專區。公司指，新裝修後期望強調由農舍直接送到飯桌上的新鮮程度，也會特意使用柔和光線，讓產品皆被暖光包圍，店內陳列櫃的高度也設計在顧客視線以下，更易看清貨架產品。

在香港品牌方面，Market Place 朗豪坊店與多個品牌推出獨家商品，如gweilo beer鬼佬啤酒推出獨家啤酒「Portland St. Pale Ale」，二澳農作社醬料「奇味雞煲醬」，甄沾記「雪條孖寶」等。

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