【環球一周日程】疫情反彈拖累美股 消費數據復甦關鍵

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美國新型冠狀病毒肺炎疫情大反彈，市場充斥蘋果（Apple）部門分店因應疫情重新關門等不利消息，美股一周升勢受壓。美國本周會公佈民眾消費數據，預料從負數區域強勁反彈。惟美國新冠肺炎疫情反覆再現，美股後市相信難免仍趨波動。
|環球一周數據
|日期
|地區
|數據及事項
|預測數字
|上次數字
|22/6（一）
|美國
|5月二手樓銷售
|409萬間
|433萬間
|23/6（二）
|美國
|5月新屋銷售
|63.5萬間
|62.3萬間
|24/6（三）
|新西蘭
|新西蘭央行議息，料維持利率不變
|德國
|6月IFO商業景氣指數
|85
|79.5
|25/6（四）
|美國
|上周首次申領失業救濟人數
|135萬
|150.8萬
|5月耐用品訂單
|10.9%
|-17.7%
|第一季年率化國內生產總值（GDP，終值）
|-5%
|-5%
|26/6（五）
|美國
|5月個人消費
|8.8%
|-13.6%
|5月個人收入
|-6%
|10.5%
|密歇根大學消費者信心指數
|79
|78.9
|聯儲局公佈銀行壓力測試結果
美股上周五（19日）由升轉跌，主因市場充斥不利消息，投資者擔心新冠肺炎疫情再成美國經濟攔路虎。
蘋果宣佈在4個州份重新關閉11家門店，蘋果股價低收0.6%之餘，代表皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年華（Carnival）、歌詩達（Costa）、挪威郵輪（Norwegian）等60家郵輪公司之國際郵輪協會（Cruise Lines International Association），宣佈暫停涉及美國港口郵輪業務，多家郵輪公司挫逾5%；亞利桑那、佛羅里達、內華達、加州都錄得最大單日新增確診數字。
美股道指周五跌跌208點，跌0.8%收報25871點；標指跌0.6%至3097點；納指收市只升3點，報9946點。
一周計，美股則仍有相當升幅，道指及標指分別升1%及1.9%，納指更升3.7%。
美國商務部上周公佈5月份零售銷售，數字按月勁升17.7%創歷來最大增幅，反映美國各地解除防疫限制措施下，民眾重新開始出街消費。消費佔美國經濟三分之二，對推動疫情後復甦至關重要。
美國本周會公佈5月個人消費，預料同樣錄得大幅反彈，從4月的負13.6%變為上升8.8%；5月個人收入則料會從4月華府派錢下回落。美國首季經濟增長終值亦會出爐，料會確認年率化國內生產總值（GDP）按季收縮5%。
疫情大反彈下，不排除會令美國零售與消費數據轉好曇花一現。零售股亦預先有所反應，美百貨公司Nordstrom及Kohl's上周五分別跌6%及5%；航空股同樣受累，聯合航空及達美航空分別挫6%及4%。
特朗普政府為刺激經濟而急於解封，如今解封則導致疫情再次爆發，反過來重新威脅經濟。約翰霍普金斯大學最新數據顯示，美國上周五及周六，新增確診人數都超過3萬，為5月1日以來最高。
這意味着，美國疫情擴散速度重回封城期間水平，限制措施不排除要重推。
投資銀行Raymond James投資總監亞當（Larry Adam）認為，美股近期大幅反彈，股值高漲，惟美企盈利如今再次面臨不明朗，美股後市波動水平相信難免維持高位。
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責任編輯：方圓之