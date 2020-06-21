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【環球一周日程】疫情反彈拖累美股 消費數據復甦關鍵

環球經濟金融 18:38 2020/06/21

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美國新型冠狀病毒肺炎疫情大反彈，市場充斥蘋果（Apple）部門分店因應疫情重新關門等不利消息，美股一周升勢受壓。美國本周會公佈民眾消費數據，預料從負數區域強勁反彈。惟美國新冠肺炎疫情反覆再現，美股後市相信難免仍趨波動。

【環球一周日程】疫情反彈拖累美股 消費數據復甦關鍵

環球一周數據
日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字
22/6（一） 美國 5月二手樓銷售 409萬間 433萬間
23/6（二） 美國 5月新屋銷售 63.5萬間 62.3萬間
24/6（三） 新西蘭 新西蘭央行議息，料維持利率不變    
  德國 6月IFO商業景氣指數 85 79.5
25/6（四） 美國 上周首次申領失業救濟人數 135萬 150.8萬
    5月耐用品訂單 10.9% -17.7%
    第一季年率化國內生產總值（GDP，終值） -5% -5%
26/6（五） 美國 5月個人消費 8.8% -13.6%
    5月個人收入 -6% 10.5%
    密歇根大學消費者信心指數 79 78.9
    聯儲局公佈銀行壓力測試結果    

美股上周五（19日）由升轉跌，主因市場充斥不利消息，投資者擔心新冠肺炎疫情再成美國經濟攔路虎。

蘋果宣佈在4個州份重新關閉11家門店，蘋果股價低收0.6%之餘，代表皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年華（Carnival）、歌詩達（Costa）、挪威郵輪（Norwegian）等60家郵輪公司之國際郵輪協會（Cruise Lines International Association），宣佈暫停涉及美國港口郵輪業務，多家郵輪公司挫逾5%；亞利桑那、佛羅里達、內華達、加州都錄得最大單日新增確診數字。

美股道指周五跌跌208點，跌0.8%收報25871點；標指跌0.6%至3097點；納指收市只升3點，報9946點。

一周計，美股則仍有相當升幅，道指及標指分別升1%及1.9%，納指更升3.7%。

【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平

【美國疫情】重新關門 蘋果11分店不敵第二波疫情

美國商務部上周公佈5月份零售銷售，數字按月勁升17.7%創歷來最大增幅，反映美國各地解除防疫限制措施下，民眾重新開始出街消費。消費佔美國經濟三分之二，對推動疫情後復甦至關重要。

美國本周會公佈5月個人消費，預料同樣錄得大幅反彈，從4月的負13.6%變為上升8.8%；5月個人收入則料會從4月華府派錢下回落。美國首季經濟增長終值亦會出爐，料會確認年率化國內生產總值（GDP）按季收縮5%。

疫情大反彈下，不排除會令美國零售與消費數據轉好曇花一現。零售股亦預先有所反應，美百貨公司Nordstrom及Kohl's上周五分別跌6%及5%；航空股同樣受累，聯合航空及達美航空分別挫6%及4%。

【美國疫情】特朗普造勢會6工作人員確診 仍照常舉行

【美國疫情】不強制顧客戴口罩不量體溫 AMC戲院佛系抗疫

特朗普政府為刺激經濟而急於解封，如今解封則導致疫情再次爆發，反過來重新威脅經濟。約翰霍普金斯大學最新數據顯示，美國上周五及周六，新增確診人數都超過3萬，為5月1日以來最高。

這意味着，美國疫情擴散速度重回封城期間水平，限制措施不排除要重推。

投資銀行Raymond James投資總監亞當（Larry Adam）認為，美股近期大幅反彈，股值高漲，惟美企盈利如今再次面臨不明朗，美股後市波動水平相信難免維持高位。

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責任編輯：方圓之

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