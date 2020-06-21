【企業科技】邊緣運算結合AI　Aruba推新雲端平台ESP加快偵錯復原

▲ Aruba推出Aruba ESP (Edge Services Platform, 邊緣服務平台)，稱是首個利用人工智能 (AI) 技術打造的雲端原生平台，可以在網絡邊緣的問題發生之前，事先預測並加以解決。(圖片來源:Aruba)

踏入5G年代，企業對數據運算的需求大增，而雲端協作與邊緣運算成為提供營運效率並發揮創意的利器。安全智慧型網絡供應商Aruba日前發布首創的雲端原生平台Aruba ESP，主打應用AI（人工智能）技術事先偵測網絡邊緣的問題並解決。

Aruba指出，企業在邊緣產生的大量非結構化資料，如果加以分析並採取適當行動，可以協助企業提高效率、改善使用者體驗，但要將即時的資料分析轉化，將要在邊緣分析和處理，因此企業需要以AI的超越人類的速度處理資料。而Aruba ESP具有由AI驅動的「第六感」基礎架構，主動識別即將發生的問題、建議準確的解決方案，並利用自動化將其轉變為有邏輯的行動，無需仰賴人工，有助支援企業營運不中斷與業務復原。

【5G手機】三星Note 20 Ultra 傳配備高通5G平台驍龍865+

【華為危機】傳三星拒提供晶片 華為或正式零件斷供

據介紹，Aruba ESP使用AI和分析功能識別問題，可以快速隔離、自動修復、主動監控使用者、調整網絡，在問題發生之前事先防範，以及使用基準測試和說明性建議來優化和確保網絡安全。其整合式基礎架構 (Unified Infrastructure)將跨園區、資料中心、分支機構和遠端工作人員環境中的交換器、Wi-Fi和SD-WAN的所有網絡操作整合，將跨網域事件相互連結，以縮短解決問題時間和人工錯誤。

在線上發布會上，Aruba 東南亞、台灣、港澳高級總監Justin Chiah指出，邊緣運算已有不少用戶案例，在包括製造業的應用等，它有助企業容戶加快數據處理，配合AI可盡快找出企業IT架構中的問題。Aruba亞太及日本區系統工程總監Mark Verbloot續指，企業在物聯網（IoT）裝置的運用上變得更成熟，處理數據的總量也急速提升。他強調，新推的ESP平台適用於多數行業。

＞＞立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

記者: 周俊霖