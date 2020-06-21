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【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹

金融經濟 22:38 2020/06/21

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業界料iBond的年回報或較一年定存息高，市民收到一萬元抽iBond，博較能抗通脹。

政府於明天（6月22日）公布5月份的消費物價指數（CPI），專家料升1.7%，全年的通脹率或呈現逾2%的漲幅。反觀港銀的港元定期存款，自6月起開始出現劈息潮，一年定存息目前最高只是1.5厘，按理難以跑贏通脹，專家建議市民收到政府派錢一萬元，醒目錢不妨轉吼於下半年推出的通脹掛鈎債券（iBond），博回報直逼兩厘或以上，令打工仔的血汗錢更能保本兼升值，抗通脹勝過做定存。

星展銀行（香港）經濟師謝家曦預計，上月份通脹率的升幅放緩至1.7%。至於全年的升幅，暫預測約為2%或以上，仍須觀察上半年的通脹數據。

業界指，市民收到一萬元横財，想以此作本去增加回報，萬元戶買iBond較做定存划算。道理很簡單，假如今年整年的通脹率升逾2%，則iBond回報會勝於定存「高息王」的1.5厘。

比併市面逾廿間銀行，自6月起傳統銀行基於拆息走低而爭相減息，可是，現正開業的第2間虛擬銀行、天星的一年港元定存息維持1.5厘，頓變冠絕全城的息率。

此外，綜觀低入場費享高息的定存委實不多，如媲美iBond每手一萬元的低門檻，只得5間銀行。至於提供逾一厘多特惠息的銀行，入場費通常較高，如在高息榜排第2位的富邦，須百萬元新資金才享1.45厘，僅虛擬銀行天星允1,000元入場費便有1.5厘息。至於排高息榜第3的信銀國際，亦容許萬元戶有1.4厘（見表），另一虛銀眾安入場費更低至1元，年息為1.35厘。

那邊廂，大行方面，中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 亦容許萬元客享一年特惠息。中銀港元定存特惠息為一厘，跟iBond過往的保證年回報一厘看齊，恒生同期息率則為0.75厘，而兩間大型銀行皆要求指定理財戶等附帶條件，才有上述高息。

由此可見，鑑於iBond回報較一年長息高，博較能抗通脹。何況政府派錢一萬元，有銀行為搶攻這涉資700億元的商機，提供超高息10厘，但存期僅短至一至兩個月，最長亦只得3個月，而非一年期的長息，故追息族賺息亦有限。

不過，東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安卻較保守，料全年的通脹率只錄得1.5%升幅，主因是疫情第2波妨礙全球經濟復甦，復添市民仍怯於消費，或抵消政府派錢700億元的財富效應。但明年全年的通脹率，有望回升至2%。

政府已公布的4月份整體通脹率按年升1.9%，若剔除一次性紓困措施的基本通脹率則升2.3%。而早前政府亦已下調今年全年的通脹預期，計及紓困措施的整體通脹率料年升1.4%，基本通脹率則上揚2.2%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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