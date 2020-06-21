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【酒醉金迷】2019紅酒好唔好飲　一場豪雨足定成敗？

環球政經 22:00 2020/06/21

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本周波爾多酒界仍然是熱哄哄地討論著2019年的期酒價格，以及各酒莊被搶購的情況，全因低開平均近30%的價格非常具吸引力！然而從芸芸近百酒款中如何能分辨高低呢？筆者在過去兩周與兩位大師級人馬Aymeric de CLOUET與Quentin Chaperon品鑫了絕大部份的波爾多過百款期酒，亦向他們拿了不少tips與讀者們分享！

2019期酒的成敗，Aymeric說很大程度取決於採摘季節時所下的一場豪雨！筆者先為大家稍為重溫一下，紅酒的質素全取決於風土 (詳文另見「紅酒價值全取決於一個字？」)，還有種植葡萄和釀酒技術的人為因素，至於採摘葡萄這個工序，也起了關鍵性的作用！

相關文章: 【酒醉金迷】2019年期酒「開盤」　列級名酒開價低近三成！

波爾多的紅葡萄品種各有不同個性，皮較薄的如梅洛 (Merlot) 較為早熟，相反皮厚的如赤霞珠(Cabernet Sauvignon)則需更多時間成熟，因此決定何時採摘也是一門學問，太早的話會令葡萄酒出現青澀的味道，太晚的話則會令葡萄酒的酒精度過高。因此酒莊每年都需要「望天打卦」，希望選中最佳時間點！

相關文章: 【酒醉金迷】紅酒界盛事！2019年份期酒品鑑之旅

說回2019 年，大家應該都記得去年的夏天是多麼的炎熱，世界各處都出現了不尋常的乾旱，波爾多的葡萄田亦是一樣，但是碰巧在採摘季節的中間，上天正好安排了一場豪雨！葡萄可謂「久旱逢甘露」，並能為葡萄酒帶來更好的風味。因此，Aymeric認為在豪雨過後才採摘葡萄的酒莊，釀造出來的酒更清爽，品質更勝一籌！相反，在豪雨出現前已完成採摘工序的酒莊，出品酒體偏重且酒精度偏高，影響整體的平衡感。最後，大家可在以下的連結中找到他的完整酒評英語版，更重要的是他對各主要產區和酒莊的評價和推介，筆者希望能夠幫助到大家購買期酒心頭好！

https://www.uwine.fr/en/2019-en-primeur-a-must-have-vintage/

吳潔怡 

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。

 

撰文 : 國際組

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