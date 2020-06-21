【新冠疫情】百事中國：確診員工主要生產樂事薯片　百事可樂正常供貨（第二版）

▲ 百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏表示，廠區所有員工需居家隔離。

內地再有新冠肺炎確診個案，百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏表示，公司出現8宗確診個案，目前已停產、停業。不過，百事中國發表聲明，指百事可樂飲料廠無新冠肺炎確診病例，目前正常生產供貨。百事中國最新回應指，確診個案的北京大興區工廠主要生產樂事薯片，並未生產任何飲料產品，又指百事可樂在中國正常供貨。

樂事薯片於微博表示，受影響的工廠僅生產樂事無限罐裝薯片。公司又指產品安全，病毒在整個產品供應過程存活的機會可能性會零。

較早前百事中國官方微博發布聲明稱，百事公司一直將食品安全和消費者權益放在首要位置。包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠，迄今為止並未發現任何新冠肺炎確診病例，生產經營一直有序開展，未曾停產停業，百事全系列飲料產品符合國家各項標準，一直依法正常供應。

聲明指出，北京市新冠發布會通報發生疫情個案的工廠，只是位於北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

樊志敏卻在早前指，公司已採取停產停工、產品封存、環境消殺、人員隔離等措施，並對產品及員工常去環境進行全方位取樣調查。

她又表示，廠區所有員工由上周一（15日）起進行居家隔離，並於上周二（16日）接受核酸檢測。截至昨日（20日）已經有480人被隔離，通過核酸檢測未有出現確診個案。

該公司也配合政府進行流行病學調查，已追查到87名密切接觸者，全部進行集中隔離。

港可買到內地生產百事可樂

本港超市出售的百事可樂當中，標籤列明百事可樂的生產地為中國內地（PRC），故百事可樂最新聲明，則可消除用家憂慮。

（第二版更新樂事薯片最新回應）

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