【5G角力】英媒：英國政府開綠燈 准華為建晶片中心

中美兩國展開5G科技戰，英國等歐洲國家也為如何選邊站而苦惱。華為遭到美國封殺，晶片供應鏈受阻，外媒指華為下一款Mate系列旗艦手機更要押後投產。但英媒報道，華為在英國的發展或有新轉機，華為據報已取得許可，將斥資4億英鎊（約38.3億港元）在劍橋郡興建晶片研發中心。

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英媒《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，華為準備於英國劍橋郡的沙士頓（Sawston）興建一間晶片研發中心，該中心地址距離半導體企業ARM Holdings 約15分鐘車程。

報道指，南劍橋郡區議會定於周四（25日）作首階段決定，據悉將會完全批准華為的申請。

華為英國技術研發部門主管庫普曼斯（Henk Koopmans）於2018年購入該處，華為計劃拆除目前的倉庫以建立新辦公室，首階段料可容納約400人。

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美國總統特朗普（Donald Trump）早前進一步制裁華為，將限制美國電訊企業採購中國製設備的行政命令延長一年，繼續禁止美國企業使用華為設備。華為在英國的發展也因此受阻，英國政府通訊總部（GCHQ）上月初更對華為進行緊急審查。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）一直面臨禁止華為參與英國5G網絡建設的壓力，早前曾經提出容許華為最多佔據英國35%的5G網絡市場。

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責任編輯：何穎兒

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▲ 英媒報道，華為已取得許可，將斥資4億英鎊在劍橋郡興建晶片研發中心。