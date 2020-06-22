【派錢一萬】336萬人已登記　滙豐累計收逾120萬份電子申請（第三版）

香港政府現金發放計劃上周日（21日）起接受申請，首日有逾200萬人登記。政府表示，截至22日下午6時，獲超過336萬人登記，其中逾334萬人透過銀行遞交電子登記，另有2.6萬人經郵政申請。政府指，現金發放計劃首日登記運作順暢，市民反應踴躍。滙豐指，截至周一（22日）下午6時，累計收到逾120萬份電子申請。

滙豐流動理財、個人網上理財及滙豐網頁登記於21日上午7時已經開放。另外，滙豐派出3部流動銀行接收申請表格。流動銀行會於周一至周六到訪19個公共屋邨，特別是距離分行網絡較遠的地點。

另外，中銀香港 （02388） 表示，經電子渠道及分行登記的累計客戶總數，較首日增加約7成，當中逾8成透過電子渠道辦理。

渣打香港香港個人金融業務主管黃麗珠則指，分行及數碼渠道均運作暢順，首日登記中有約九成客戶是透過數碼渠道登記。

東亞 （00023） 總經理兼個人銀行處主管黃妮妞表示，不少客戶亦透過電子網絡銀行服務 （Cyberbanking）或手機程式 BEA App 登記計劃。截至周日（21日）下午5時，經該行登記的客戶約8成透過電子渠道辦理。

工銀亞洲稱，截至21日下午5時，約有85%客戶透過電子渠道登記，當中包括網上銀行及手機銀行。

（第二版更新滙豐於次日電子申請數目；第三版更新中銀香港次日申請統計）

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