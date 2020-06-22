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【派錢一萬】200萬人已登記　滙豐累計收逾120萬份電子申請（第二版）

金融經濟 19:37 2020/06/22

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香港政府現金發放計劃上周日（21日）起接受申請，政府表示，截至當日下午5時，共有約200萬名市民透過銀行遞交電子登記，另外約8000名市民透過香港郵政網頁遞交電子登記表格。政府指，現金發放計劃首日登記運作順暢，市民反應踴躍。滙豐指，截至周一（22日）下午6時，累計收到逾120萬份電子申請。

滙豐流動理財、個人網上理財及滙豐網頁登記於21日上午7時已經開放。另外，滙豐派出3部流動銀行接收申請表格。流動銀行會於星期一至六到訪19個公共屋邨，特別是距離分行網絡較遠的地點。

另外，中銀香港 （02388） 亦表示，首日登記的客戶逾80%均透過電子渠道辦理，包括網上或手機銀行及電子表格；使用網上及手機銀行進行登記的合資格客戶中，50歲以下佔總數逾70%。

渣打香港香港個人金融業務主管黃麗珠則指，分行及數碼渠道均運作暢順，首日登記中有約九成客戶是透過數碼渠道登記。

東亞 （00023） 總經理兼個人銀行處主管黃妮妞女士表示，不少客戶亦透過電子網絡銀行服務 （Cyberbanking）或手機程式 BEA App 登記計劃。截至21日下午5時，經該行登記的客戶約8成透過電子渠道辦理。

工銀亞洲稱，截至21日下午5時，約有85%客戶透過電子渠道登記，當中包括網上銀行及手機銀行。

（第二版更新滙豐於次日電子申請數目）

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東亞銀行（00023） 個人銀行 工銀亞洲 中銀香港（02388） 香港股票 銀行 網上理財 滙豐控股（00005）

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