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【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記

金融經濟 22:09 2020/06/21

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香港政府現金發放計劃今日起接受申請，政府表示，截至下午5時，共有約200萬名市民透過銀行遞交電子登記，另外約8000名市民透過香港郵政網頁遞交電子登記表格。政府指，現金發放計劃首日登記運作順暢，市民反應踴躍。滙豐則指，截至下午5時，共接獲逾70萬份電子申請，其中近75%透過數碼銀行渠道遞交。

滙豐流動理財、個人網上理財及滙豐網頁登記於上午7時已經開放。另外，滙豐派出3部流動銀行接收申請表格。流動銀行會於星期一至六到訪19個公共屋邨，特別是距離分行網絡較遠的地點。

另外，中銀香港 （02388） 亦表示，今天登記的客戶逾80%均透過電子渠道辦理，包括網上或手機銀行及電子表格；使用網上及手機銀行進行登記的合資格客戶中，50歲以下佔總數逾70%。

渣打香港香港個人金融業務主管黃麗珠則指，分行及數碼渠道均運作暢順，首日登記中有約九成客戶是透過數碼渠道登記。

東亞 （00023） 總經理兼個人銀行處主管黃妮妞女士表示，不少客戶亦透過電子網絡銀行服務 （Cyberbanking）或手機程式 BEA App 登記計劃。截至5時，經該行登記的客戶約8成透過電子渠道辦理。

工銀亞洲稱，截至下午5時，約有85%客戶透過電子渠道登記，當中包括網上銀行及手機銀行。

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東亞銀行（00023） 個人銀行 工銀亞洲 中銀香港（02388） 香港股票 銀行 網上理財 滙豐控股（00005）

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