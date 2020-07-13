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【消費優惠】購物有咩買？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

商業 17:35 2020/07/13

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新冠肺炎疫情有緩和，不同品牌紛紛推出折扣優惠。（資料圖片）

港幣向市民派發1萬元，大家都陸續收到1萬元，各大小商戶紛紛趁機推出優惠，希望催谷消費。然而，香港疫情出現第三波爆發，市民都減少出外購物、用餐。網銷會否再火紅？本報記者每日為讀者蒐集不同品牌的資訊，介紹優惠產品。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【7月13日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Herschel 網店精選貨品低至半價。 截至另行通知
Columbia 以大新信用卡於Columbia網店結帳，可享全單9折優惠。
優惠碼：大新信用卡首6位數字		 截至8月31日
Laneige 網店獨家優惠：買任何產品滿700元，即送皇牌睡眠面膜旅行套裝。
新會員輸入﹝WELCOME﹞即免運費；﹝NEW30﹞即減30元。		 截至另行通知

【7月12日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
麥當勞 其手機應用程式再推出總值超過200元的電子優惠券。 截至本月19日
朗豪坊 開設夏日期間限定網上商店，逾50間商戶現金券，將以7折限量發售。 截至另行通知
PULL&BEAR 網店現正進行低至3折優惠，貨品包括連身裙、外套及鞋類等。 截至另行通知

【7月9日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
7-Eleven 全線自家品牌包括7-SIGNATURE及7-SELECT產品購買2件可享有7折優惠。 7月10日至12日
新地 MOKO新世紀廣場、新都會廣場以及YOHO MALL形點，則推出超過3萬份總值500萬的豐富獎賞。 截至7月26日
領展 旗下22個商場及街市推出「小煮意 ‧ 大賞頭」消費換領活動，換領禮品包括「矽膠廚具 11 件套裝」、「ré colte 日式小電鍋」及「récolte 氣炸鍋」等。 截至9月30 日

【7月8日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
海港城 推出優惠券獎賞活動，最高可賺取14,500元優惠券、買名牌低至67折。 即日至8月31日
G2000 全場貨品半價，部分更低至4折。 截至另行通知
天仁茗茶 憑Visa卡逢星期二在指定分店以Visa使用手機付款 （Apple Pay， Google Pay 或Samsung Pay） 滿港幣50元，可獲贈天仁茗茶25元現金券。 即日至8月4日

【7月7日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
一田百貨 推出多重均一優惠價提案，可自選配搭組合，最高優惠低至22折，包括電器、美容、廚具、床品、嬰兒用品等產品優惠。 即日至7月20日
新都城中心 以電子貨幣即日消費滿 600 元或以上，即有機會換領「千色 Citistore HK$50 購物禮券」及「MCL新都城戲院HK$100 電影禮券」各一張。 即日至8月2日
7-11 憑電子優惠券可於全線7Café，以10元限時試飲價享用全新口味飲品，包括海鹽沖繩黑糖味鮮奶咖啡。 7月8日至7月21日

【7月6日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
759 阿信屋 憑會員卡以現金或八達通付款， 即享全場貨品7折。 即日至7月7日
天仁茗茶 於指定分店購買兩杯指定飲品，即送一盒「天仁茗茶特別版口健樂清新極爽珠」，贈品數量有限，送完即止。 即日至售完即止
eGG 購買精選太陽眼鏡低至99元，指定架連鏡套裝低至5折。 即日至另行通知

【7月5日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Anna Sui Cosmetics 於推廣期內到專櫃購買滿400元，即可成為永久會員及領取迎新套裝。現有會員攜帶新朋友同行，各自購買400元，亦可享此禮品套裝。 即日至7月31日
榮華餅家 月餅早鳥優惠，傳統月餅及流沙月餅將會以52折發售。 即日至8月8日
Uniqlo UNIQLO正舉行盛夏祭，多款指定產品有限定優惠。 即日至7月9日

【7月2日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
PUMA 現凡網店購買指定貨品，包括鞋、T-shirt等，可獲低至5️折優惠。 截至7月6日
SANRIO 凡於網店設雙重驚喜優惠，包括不同時段不同產品設8折優惠，及星期一至五3小時快閃搶購限量特價貨品。 即日至7月31日
玩具反斗城 凡於網店預購全綫書包，可獲75折優惠。 截至售完即止

【7月1日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
SOGO TORY BURCH於崇光銅鑼灣店推特價優惠，而國際男士服飾展精選貨品低至2折。 即日至7月6日
實惠 消費者凡於門市購買傢俬滿10,000元，即可獲贈指定10,000元電子消費券。 即日至7月31日
莎莎 凡購買任何產品，即可以優惠價99元，換購925純銀鑲珍珠吊墜頸鍊（建議價698元）。 即日至售完即止

【6月30日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
日本城 購物滿150元送30元現金優惠券，以供下次消費滿50元時使用。 即日至7月8日
麥當勞 雙重芒果（或扭紋）新地設有5元優惠價。 即日至售完即止
adidas 網上商店及指定店舖購物可享夏日折扣優惠，購買3件或以上指定貨品65折；購買2件指定貨品75折 。 即日起至7月31日

【6月29日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
UNIQLO 會員可享獨家折扣，購買AIRism短袖休閒套裝99元及童裝DRY短袖彈性套裝79元。 即日至7月2日
7-Eleven 推出10元套券，內附2張無消費條件的5元現金券，及14張共超過175元的購物折扣優惠券，並可自動參加大抽獎。 即日至7月26日
MOKO 凡於「MOKO Jr.玩具祭」及「旺角概念專區MOKO POP」消費滿300元，即送高達75元購物贈券。 即日至8月30日

【6月28日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
崇光百貨 推「Summer Delights」，每人每日最多可換領 10,000 元現金券。 即日至7月21日
圓方 推出「食1,000元送500元」優惠，以及送3,600元購物現金券等優惠。 即日至7月31日
歐化傢俬 Summer Sale歐洲高級傢俬低至5折 截至另行通知

【6月25日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Suning 蘇寧 葵芳新都會廣場舉行生活家電展，精選產品低至46折 6月26日至29日
豐澤網店 風扇及冷風機限時折上折，優惠低至7折 即日至6月28日
AEON 推「激爽夏日巡禮」，精選產品低至6折 6月26日至7月8日

【6月24日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
恒隆商場 凡於恒隆旗下商場指定商戶購物滿指定金額，並登記成為「恒隆優惠網」會員，即有機會獲得高達1,500元的「跨商場」自選商戶現金券。 截至另行通知
7-Eleven 購買雀巢甜筒享優惠，50元7支。 即日至6月28日
Casablanca 推夏日專門店感謝祭，全場貨品低至2折。 即日至7月5日

【6月23日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Tea WG 網上訂購滿1000元，需包含Tea WG冰茶包系列，即享免運費優惠，更可獲贈兩張100元晚餐禮券。 即日至6月30日
GODIVA 購買巧克力咖啡 （凍/熱） 有買一送一優惠。 即日至6月28日
彩豐行 於門市購買彩豐行旗下品牌產品折實滿250元，即送20元現金購物劵供下次使用。 即日至6月30日

【6月22日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Market Place by Jasons 舉辦一連四周「日之夏祭」，搜羅一系列日本零食低至9.9元發售。日本直送的鹿兒島A3和牛亦會以55折發售。 即日至7月16日
WeChat Pay 掃描指定小程式優惠碼，即可領取一張25元電子現金券，最多可獲三張，可用於全港惠康超級市場、Market Place by Jasons等。 即日至7月26日
鴻福堂 全線分店推出，購買55元藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠。 即日至6月25日

【6月21日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Francfranc 2020年春夏系列進行大減價，多款傢俱低至七折；家品飾物、廚具、杯碟及毛巾七折；部份貨品及逾70多款咕臣套低至半價。 截至另行通知
茲曼尼GIORMANI 訂購任何真皮梳化，Grade 1水牛皮系列可獲82折；Grade 2厚水牛皮系列、Grade 3厚黃牛皮系列則可獲77折。 截至7月5日
一田百貨 現凡於大埔、沙田及荃灣店，選購部份的床品套裝、枕頭、廚具、BB用品、美粧產品、休閒衣飾，可低至3折優惠。 即日至6月24日

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