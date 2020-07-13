【消費優惠】購物有咩買？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

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【經濟起動】 電影發展基金預留2.6億元 推5項措施推動本地電影製作
港幣向市民派發1萬元，大家都陸續收到1萬元，各大小商戶紛紛趁機推出優惠，希望催谷消費。然而，香港疫情出現第三波爆發，市民都減少出外購物、用餐。網銷會否再火紅？本報記者每日為讀者蒐集不同品牌的資訊，介紹優惠產品。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【7月13日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Herschel
|網店精選貨品低至半價。
|截至另行通知
|Columbia
|以大新信用卡於Columbia網店結帳，可享全單9折優惠。
優惠碼：大新信用卡首6位數字
|截至8月31日
|Laneige
|網店獨家優惠：買任何產品滿700元，即送皇牌睡眠面膜旅行套裝。
新會員輸入﹝WELCOME﹞即免運費；﹝NEW30﹞即減30元。
|截至另行通知
【7月12日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|麥當勞
|其手機應用程式再推出總值超過200元的電子優惠券。
|截至本月19日
|朗豪坊
|開設夏日期間限定網上商店，逾50間商戶現金券，將以7折限量發售。
|截至另行通知
|PULL&BEAR
|網店現正進行低至3折優惠，貨品包括連身裙、外套及鞋類等。
|截至另行通知
【7月9日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|7-Eleven
|全線自家品牌包括7-SIGNATURE及7-SELECT產品購買2件可享有7折優惠。
|7月10日至12日
|新地
|MOKO新世紀廣場、新都會廣場以及YOHO MALL形點，則推出超過3萬份總值500萬的豐富獎賞。
|截至7月26日
|領展
|旗下22個商場及街市推出「小煮意 ‧ 大賞頭」消費換領活動，換領禮品包括「矽膠廚具 11 件套裝」、「ré colte 日式小電鍋」及「récolte 氣炸鍋」等。
|截至9月30 日
【7月8日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|海港城
|推出優惠券獎賞活動，最高可賺取14,500元優惠券、買名牌低至67折。
|即日至8月31日
|G2000
|全場貨品半價，部分更低至4折。
|截至另行通知
|天仁茗茶
|憑Visa卡逢星期二在指定分店以Visa使用手機付款 （Apple Pay， Google Pay 或Samsung Pay） 滿港幣50元，可獲贈天仁茗茶25元現金券。
|即日至8月4日
【7月7日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|一田百貨
|推出多重均一優惠價提案，可自選配搭組合，最高優惠低至22折，包括電器、美容、廚具、床品、嬰兒用品等產品優惠。
|即日至7月20日
|新都城中心
|以電子貨幣即日消費滿 600 元或以上，即有機會換領「千色 Citistore HK$50 購物禮券」及「MCL新都城戲院HK$100 電影禮券」各一張。
|即日至8月2日
|7-11
|憑電子優惠券可於全線7Café，以10元限時試飲價享用全新口味飲品，包括海鹽沖繩黑糖味鮮奶咖啡。
|7月8日至7月21日
【7月6日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|759 阿信屋
|憑會員卡以現金或八達通付款， 即享全場貨品7折。
|即日至7月7日
|天仁茗茶
|於指定分店購買兩杯指定飲品，即送一盒「天仁茗茶特別版口健樂清新極爽珠」，贈品數量有限，送完即止。
|即日至售完即止
|eGG
|購買精選太陽眼鏡低至99元，指定架連鏡套裝低至5折。
|即日至另行通知
【7月5日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Anna Sui Cosmetics
|於推廣期內到專櫃購買滿400元，即可成為永久會員及領取迎新套裝。現有會員攜帶新朋友同行，各自購買400元，亦可享此禮品套裝。
|即日至7月31日
|榮華餅家
|月餅早鳥優惠，傳統月餅及流沙月餅將會以52折發售。
|即日至8月8日
|Uniqlo
|UNIQLO正舉行盛夏祭，多款指定產品有限定優惠。
|即日至7月9日
【7月2日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|PUMA
|現凡網店購買指定貨品，包括鞋、T-shirt等，可獲低至5️折優惠。
|截至7月6日
|SANRIO
|凡於網店設雙重驚喜優惠，包括不同時段不同產品設8折優惠，及星期一至五3小時快閃搶購限量特價貨品。
|即日至7月31日
|玩具反斗城
|凡於網店預購全綫書包，可獲75折優惠。
|截至售完即止
【7月1日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|SOGO
|TORY BURCH於崇光銅鑼灣店推特價優惠，而國際男士服飾展精選貨品低至2折。
|即日至7月6日
|實惠
|消費者凡於門市購買傢俬滿10,000元，即可獲贈指定10,000元電子消費券。
|即日至7月31日
|莎莎
|凡購買任何產品，即可以優惠價99元，換購925純銀鑲珍珠吊墜頸鍊（建議價698元）。
|即日至售完即止
【6月30日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|日本城
|購物滿150元送30元現金優惠券，以供下次消費滿50元時使用。
|即日至7月8日
|麥當勞
|雙重芒果（或扭紋）新地設有5元優惠價。
|即日至售完即止
|adidas
|網上商店及指定店舖購物可享夏日折扣優惠，購買3件或以上指定貨品65折；購買2件指定貨品75折 。
|即日起至7月31日
【6月29日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UNIQLO
|會員可享獨家折扣，購買AIRism短袖休閒套裝99元及童裝DRY短袖彈性套裝79元。
|即日至7月2日
|7-Eleven
|推出10元套券，內附2張無消費條件的5元現金券，及14張共超過175元的購物折扣優惠券，並可自動參加大抽獎。
|即日至7月26日
|MOKO
|凡於「MOKO Jr.玩具祭」及「旺角概念專區MOKO POP」消費滿300元，即送高達75元購物贈券。
|即日至8月30日
【6月28日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|崇光百貨
|推「Summer Delights」，每人每日最多可換領 10,000 元現金券。
|即日至7月21日
|圓方
|推出「食1,000元送500元」優惠，以及送3,600元購物現金券等優惠。
|即日至7月31日
|歐化傢俬
|Summer Sale歐洲高級傢俬低至5折
|截至另行通知
【6月25日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Suning 蘇寧
|葵芳新都會廣場舉行生活家電展，精選產品低至46折
|6月26日至29日
|豐澤網店
|風扇及冷風機限時折上折，優惠低至7折
|即日至6月28日
|AEON
|推「激爽夏日巡禮」，精選產品低至6折
|6月26日至7月8日
【6月24日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|恒隆商場
|凡於恒隆旗下商場指定商戶購物滿指定金額，並登記成為「恒隆優惠網」會員，即有機會獲得高達1,500元的「跨商場」自選商戶現金券。
|截至另行通知
|7-Eleven
|購買雀巢甜筒享優惠，50元7支。
|即日至6月28日
|Casablanca
|推夏日專門店感謝祭，全場貨品低至2折。
|即日至7月5日
【6月23日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Tea WG
|網上訂購滿1000元，需包含Tea WG冰茶包系列，即享免運費優惠，更可獲贈兩張100元晚餐禮券。
|即日至6月30日
|GODIVA
|購買巧克力咖啡 （凍/熱） 有買一送一優惠。
|即日至6月28日
|彩豐行
|於門市購買彩豐行旗下品牌產品折實滿250元，即送20元現金購物劵供下次使用。
|即日至6月30日
【6月22日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Market Place by Jasons
|舉辦一連四周「日之夏祭」，搜羅一系列日本零食低至9.9元發售。日本直送的鹿兒島A3和牛亦會以55折發售。
|即日至7月16日
|WeChat Pay
|掃描指定小程式優惠碼，即可領取一張25元電子現金券，最多可獲三張，可用於全港惠康超級市場、Market Place by Jasons等。
|即日至7月26日
|鴻福堂
|全線分店推出，購買55元藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠。
|即日至6月25日
【6月21日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Francfranc
|2020年春夏系列進行大減價，多款傢俱低至七折；家品飾物、廚具、杯碟及毛巾七折；部份貨品及逾70多款咕臣套低至半價。
|截至另行通知
|茲曼尼GIORMANI
|訂購任何真皮梳化，Grade 1水牛皮系列可獲82折；Grade 2厚水牛皮系列、Grade 3厚黃牛皮系列則可獲77折。
|截至7月5日
|一田百貨
|現凡於大埔、沙田及荃灣店，選購部份的床品套裝、枕頭、廚具、BB用品、美粧產品、休閒衣飾，可低至3折優惠。
|即日至6月24日