【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

▲ 新冠肺炎疫情有緩和，不同品牌紛紛推出折扣優惠。（資料圖片）

本港第三波疫情持續了一段時間，各大小商戶為在疫下求存，紛紛推出優惠冀催谷消費，而網銷成為近月主要的銷售途經之一。本報記者將每日為讀者蒐集不同品牌的資訊，介紹網購優惠產品。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【8月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 ZARA 網店現進行SPECIAL PRICES優惠，多款服裝低至4折。 截至另行通知 FILA 為慶祝網店新成立，現時網店全場貨品低至4折，新會員首單更額外9折。 截至9月1日 TWIST 網店部份貨品設有折扣優惠，例如手提包原價5,200元，現售1,560元。 截至另行通知

【8月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Cath Kidston 網店推出1+1組合優惠，自選組合優惠分成$399區及$799區，低至31折。另買滿淨值$980輸入優惠碼【HOME10】享額外9折；滿$1280輸入優惠碼【HOME15】享額外85折。 截至另行通知 GODIVA 首次於GODIVA香港網店下單即可享8折優惠，婚禮系列及禮券除外。單次購物滿$688可享免運費。 截至另行通知 PANDORA 購物滿$980 即送限量版首飾盒乙個，送完即止；購物滿＄500免運費。 截至9月16日

【8月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 I.T 網店春夏激安大減價，大量精選貨品低至2折。 截至8月31日 SOGO 網店時尚服飾購物優惠，包括ARMANI EXCHANGE購買2件或以上享9折。 截至另行通知 Modern Times 網店輸入優惠碼「MTAUG」可享8折，包括衣服、袋、皮革產品等。 截至8月31日

【8月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Shiseido 網店推出限時快閃優惠，例如消費滿3,000元減400元等。 截至8月31日 Francfranc 門店和網店推出夏日大減價，指定傢俱低至六折，多款指定家品更減至三折。 截至另行通知 Sasa 現推出夏日環遊世界優惠，於網店購買部份指定美妝護膚產品，低至兩折起。 截至8月31日

【8月25日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 MyDress 夏日服飾單件低至3折，2件額外95折，3件額外92折。 截至8月31日 Adidas 網店限時減價優惠，指定貨品購買2件額外8折、購買4件額外5折，包括多款波鞋服飾。 截至9月3日

【8月24日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 bareMinerals 憑Visa卡於bareMinerals eShop或Zalora手機APP消費，輸入優惠碼「BAREVISA」，即可全單享85折。 截至10月31日

【8月20日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 ZALORA 買滿499元，輸入優惠碼【EXTRAS30】即可享7折。 截至另行通知 一田 限時限量美妝品牌優惠，售100元或低至3折。 截至另行通知 Turbo Italy 全部產品低至6折。 截至9月16日

【8月19日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 HBX 網店大量貨品減價低至3折；消費滿$400包郵。 截至另行通知 ORIGINS 憑VISA信用卡付款，並輸入優惠碼【GIFTVISA】即可享85折；另消費滿$500享港澳免運費。 截至8月31日 PUMA 指定正價貨品一件7折，兩件或以上6折；消費滿$1000 輸入優惠碼【100off】再減 $100。 截至另行通知

【8月18日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Pinkoi 香港品牌期間限定優惠，有逾3,000件「香港嘢」、超過 250 個品牌。凡購物滿200元，享港澳免運費。 截至8月31日 眼鏡88 鏡片及鏡架組合，線上限定優惠價299元起。此外，指定單光和抗藍光鏡片低至半價。 截至另行通知

【8月17日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Topshop 網店正進行清貨大減價優惠，部份貨品低至3折起。 截至另行通知

【8月16日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 黑人牙膏 買一枝送HKTVmall 8元現金券。 截至9月3日 LEVI'S 輸入優惠碼【New 25】，買滿2500元即享75折優惠。 截至另行通知

【8月13日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 6IXTY8IGHT 網店購買滿199元即免運費。 截至另行通知 無印良品 在HKTVmall「2020線上書展」舉行期間，選購無印良品精選書籍可享9折優惠。 截至8月15日

【8月12日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Sylvanian Families（森林家族） 網店至少85折優惠。 截至8月31日 老行家 強身免疫清喉潤肺套裝7折優惠。 截至另行通知 PUMA 網店正價貨品1件7折，2件或以上6折；買滿1000元即減100元。（優惠碼：100off） 截至另行通知

【8月11日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 ASUS 現舉行華碩夏日繽紛賞，於官網購買ZenBook、VivoBook同ROG系列，設有減價優惠。 截至8月30日 千色店 現於網店OnCitinet購物滿300元，可有9折優惠。 截至8月31日

【8月10日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 蘇寧 登記成為蘇寧SoClub會員，賞7,500點積分可當$50使用，於應用程式下單即減$60，再送消毒搓手液一支。 截至8月31日 Kiehl's 網店限定優惠，自選2件金盞花系列產品，即可獲1套4件旅行套裝。 截至另行通知 Cotton：On 網店消費滿$300即免運費。 截至另行通知

【8月9日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 美亞廚具 多款廚具於網店購買有優惠，例如原價1,069元的5件不黏鍋具套裝，現售529元。 截至8月31日 時間廊 網店設有SUMMER SALE，部份手錶有半價優惠。 截至另行通知 M.A.C 現凡於網店輸入優惠碼「GIFTVISA」，以Visa卡消費，可獲85折優惠，而折扣後滿500元，更可獲贈一支粧前瞬間定粧噴霧30ml。 截至8月31日

【8月5日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 CHARLES & KEITH 網店推出夏日大減價，手袋、鞋、銀包、飾物低至49折，多款手袋300元內有交易。 截至另行通知

【8月4日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Crostini 特設網上購物優惠，多款產品享低至65折優惠，如咖啡芝士慕斯蛋糕及蝴蝶酥禮盒。 即日至8月31日 大棧 多款產品均設網店限時優惠，如購買紐西蘭太平洋生蠔，結帳時輸入優惠碼【oyster】每盒再減20元。 截至另行通知 Bossini 女裝襯衫低至69元，男裝恤衫低至79元；買3件即享9折。 截至另行通知

【8月3日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Gap 網店季末大活價，全場貨品3折起，男、女、童裝低至28元，滿800元免運費。 截至另行通知 Zara 網店多件貨品低至2折，T恤、連身裙、手袋39元起。 截至另行通知



【8月2日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 adidas 指定貨品買一送一。 截至另行通知 G2000 抗菌商務系列6折、指定貨品4件8折。 截至另行通知

【7月30日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 ad-lib 輸入優惠碼「SUM7」買2件7折：「SUM6」買3件6折，訂單滿HK$400即享全球免運。 截至另行通知 BEYORG 本地訂單購物滿HK$500即可免運費。 截至另行通知

【7月29日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 American Eagle 於網店登記電郵，就可收到9折優惠碼。 截至另行通知 玩具“反”斗城 於網店買滿$499即免運費。 截至另行通知

【7月28日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 LEVI'S 於網店輸入優惠碼「FINAL20」，買任何3件產品即享8折。 截至另行通知

【7月27日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 IPSA 於網店購物滿$700，即享免運費，輸入優惠碼「SUMMER20」再獲皇牌水潤亮肌3件裝。 截至另行通知 I.T 官網多款產品低至5折。 截至另行通知

【7月23日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Skechers 凡於網店選購指定貨品低至250元。 截至另行通知 一田 凡於網店選購美容護膚產品，最高可獲低至3折優惠。 截至另行通知

【7月22日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Columbia Sportswear 網店推出折上折優惠，全場5折貨品3件再85折；網店優惠碼「BUY315OFF」。 截至另行通知 UNIQLO 以單一配送方式購物滿$250 ，即可免運費。 截至另行通知

【7月20日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Jack Wills 官網優惠，T-shirt低至87元。 截至另行通知 馬拉松 WhatsApp落單優惠，運動用品6折。 截至另行通知 OLENS 全店低至65折。 截至另行通知

【7月15日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Paul Smith 優惠低至半價，免運費寄香港。 截至另行通知 Mabelle 「盛夏狂想特集」精選鑽石配飾低至47折，全店免運費。 截至另行通知 Bossini 網店限定：買三件產品，額外8折。 截至另行通知

【7月13日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Herschel 網店精選貨品低至半價。 截至另行通知 Columbia 以大新信用卡於Columbia網店結帳，可享全單9折優惠。

優惠碼： 大新信用卡首6位數字 截至8月31日 Laneige 網店獨家優惠：買任何產品滿700元，即送皇牌睡眠面膜旅行套裝。

新會員輸入﹝ WELCOME ﹞即免運費；﹝ NEW30 ﹞即減30元。 截至另行通知

【7月9日更新】

商戶優惠 著數重點 優惠期 領展 旗下22個商場及街市推出「小煮意 ‧ 大賞頭」消費換領活動，換領禮品包括「矽膠廚具 11 件套裝」、「ré colte 日式小電鍋」及「récolte 氣炸鍋」等。 截至9月30 日

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機