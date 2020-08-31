【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

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【保就業】香港寬頻將工資補貼 全數給予3500名香港員工
本港第三波疫情持續了一段時間，各大小商戶為在疫下求存，紛紛推出優惠冀催谷消費，而網銷成為近月主要的銷售途經之一。本報記者將每日為讀者蒐集不同品牌的資訊，介紹網購優惠產品。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【8月31日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ZARA
|網店現進行SPECIAL PRICES優惠，多款服裝低至4折。
|截至另行通知
|FILA
|為慶祝網店新成立，現時網店全場貨品低至4折，新會員首單更額外9折。
|截至9月1日
|TWIST
|網店部份貨品設有折扣優惠，例如手提包原價5,200元，現售1,560元。
|截至另行通知
【8月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Cath Kidston
|網店推出1+1組合優惠，自選組合優惠分成$399區及$799區，低至31折。另買滿淨值$980輸入優惠碼【HOME10】享額外9折；滿$1280輸入優惠碼【HOME15】享額外85折。
|截至另行通知
|GODIVA
|首次於GODIVA香港網店下單即可享8折優惠，婚禮系列及禮券除外。單次購物滿$688可享免運費。
|截至另行通知
|PANDORA
|購物滿$980 即送限量版首飾盒乙個，送完即止；購物滿＄500免運費。
|截至9月16日
【8月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|I.T
|網店春夏激安大減價，大量精選貨品低至2折。
|截至8月31日
|SOGO
|網店時尚服飾購物優惠，包括ARMANI EXCHANGE購買2件或以上享9折。
|截至另行通知
|Modern Times
|網店輸入優惠碼「MTAUG」可享8折，包括衣服、袋、皮革產品等。
|截至8月31日
【8月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Shiseido
|網店推出限時快閃優惠，例如消費滿3,000元減400元等。
|截至8月31日
|Francfranc
|門店和網店推出夏日大減價，指定傢俱低至六折，多款指定家品更減至三折。
|截至另行通知
|Sasa
|現推出夏日環遊世界優惠，於網店購買部份指定美妝護膚產品，低至兩折起。
|截至8月31日
【8月25日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|MyDress
|夏日服飾單件低至3折，2件額外95折，3件額外92折。
|截至8月31日
|Adidas
|網店限時減價優惠，指定貨品購買2件額外8折、購買4件額外5折，包括多款波鞋服飾。
|截至9月3日
【8月24日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|bareMinerals
|憑Visa卡於bareMinerals eShop或Zalora手機APP消費，輸入優惠碼「BAREVISA」，即可全單享85折。
|截至10月31日
【8月20日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ZALORA
|買滿499元，輸入優惠碼【EXTRAS30】即可享7折。
|截至另行通知
|一田
|限時限量美妝品牌優惠，售100元或低至3折。
|截至另行通知
|Turbo Italy
|全部產品低至6折。
|截至9月16日
【8月19日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|HBX
|網店大量貨品減價低至3折；消費滿$400包郵。
|截至另行通知
|ORIGINS
|憑VISA信用卡付款，並輸入優惠碼【GIFTVISA】即可享85折；另消費滿$500享港澳免運費。
|截至8月31日
|PUMA
|指定正價貨品一件7折，兩件或以上6折；消費滿$1000 輸入優惠碼【100off】再減 $100。
|截至另行通知
【8月18日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Pinkoi
|香港品牌期間限定優惠，有逾3,000件「香港嘢」、超過 250 個品牌。凡購物滿200元，享港澳免運費。
|截至8月31日
|眼鏡88
|鏡片及鏡架組合，線上限定優惠價299元起。此外，指定單光和抗藍光鏡片低至半價。
|截至另行通知
【8月17日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Topshop
|網店正進行清貨大減價優惠，部份貨品低至3折起。
|截至另行通知
【8月16日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|黑人牙膏
|買一枝送HKTVmall 8元現金券。
|截至9月3日
|LEVI'S
|輸入優惠碼【New 25】，買滿2500元即享75折優惠。
|截至另行通知
【8月13日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|6IXTY8IGHT
|網店購買滿199元即免運費。
|截至另行通知
|無印良品
|在HKTVmall「2020線上書展」舉行期間，選購無印良品精選書籍可享9折優惠。
|截至8月15日
【8月12日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Sylvanian Families（森林家族）
|網店至少85折優惠。
|截至8月31日
|老行家
|強身免疫清喉潤肺套裝7折優惠。
|截至另行通知
|PUMA
|網店正價貨品1件7折，2件或以上6折；買滿1000元即減100元。（優惠碼：100off）
|截至另行通知
【8月11日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ASUS
|現舉行華碩夏日繽紛賞，於官網購買ZenBook、VivoBook同ROG系列，設有減價優惠。
|截至8月30日
|千色店
|現於網店OnCitinet購物滿300元，可有9折優惠。
|截至8月31日
【8月10日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|蘇寧
|登記成為蘇寧SoClub會員，賞7,500點積分可當$50使用，於應用程式下單即減$60，再送消毒搓手液一支。
|截至8月31日
|Kiehl's
|網店限定優惠，自選2件金盞花系列產品，即可獲1套4件旅行套裝。
|截至另行通知
|
|網店消費滿$300即免運費。
|截至另行通知
【8月9日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|美亞廚具
|多款廚具於網店購買有優惠，例如原價1,069元的5件不黏鍋具套裝，現售529元。
|截至8月31日
|時間廊
|網店設有SUMMER SALE，部份手錶有半價優惠。
|截至另行通知
|M.A.C
|現凡於網店輸入優惠碼「GIFTVISA」，以Visa卡消費，可獲85折優惠，而折扣後滿500元，更可獲贈一支粧前瞬間定粧噴霧30ml。
|截至8月31日
【8月5日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|CHARLES & KEITH
|網店推出夏日大減價，手袋、鞋、銀包、飾物低至49折，多款手袋300元內有交易。
|截至另行通知
【8月4日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Crostini
|特設網上購物優惠，多款產品享低至65折優惠，如咖啡芝士慕斯蛋糕及蝴蝶酥禮盒。
|即日至8月31日
|大棧
|多款產品均設網店限時優惠，如購買紐西蘭太平洋生蠔，結帳時輸入優惠碼【oyster】每盒再減20元。
|截至另行通知
|Bossini
|女裝襯衫低至69元，男裝恤衫低至79元；買3件即享9折。
|截至另行通知
【8月3日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Gap
|網店季末大活價，全場貨品3折起，男、女、童裝低至28元，滿800元免運費。
|截至另行通知
|Zara
|網店多件貨品低至2折，T恤、連身裙、手袋39元起。
|截至另行通知
【8月2日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|指定貨品買一送一。
|截至另行通知
|G2000
|抗菌商務系列6折、指定貨品4件8折。
|截至另行通知
【7月30日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ad-lib
|輸入優惠碼「SUM7」買2件7折：「SUM6」買3件6折，訂單滿HK$400即享全球免運。
|截至另行通知
|BEYORG
|本地訂單購物滿HK$500即可免運費。
|截至另行通知
【7月29日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|American Eagle
|於網店登記電郵，就可收到9折優惠碼。
|截至另行通知
|玩具“反”斗城
|於網店買滿$499即免運費。
|截至另行通知
【7月28日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|LEVI'S
|於網店輸入優惠碼「FINAL20」，買任何3件產品即享8折。
|截至另行通知
【7月27日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|IPSA
|於網店購物滿$700，即享免運費，輸入優惠碼「SUMMER20」再獲皇牌水潤亮肌3件裝。
|截至另行通知
|I.T
|官網多款產品低至5折。
|截至另行通知
【7月23日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Skechers
|凡於網店選購指定貨品低至250元。
|截至另行通知
|一田
|凡於網店選購美容護膚產品，最高可獲低至3折優惠。
|截至另行通知
【7月22日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Columbia Sportswear
|網店推出折上折優惠，全場5折貨品3件再85折；網店優惠碼「BUY315OFF」。
|截至另行通知
|UNIQLO
|以單一配送方式購物滿$250 ，即可免運費。
|截至另行通知
【7月20日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Jack Wills
|官網優惠，T-shirt低至87元。
|截至另行通知
|馬拉松
|WhatsApp落單優惠，運動用品6折。
|截至另行通知
|OLENS
|全店低至65折。
|截至另行通知
【7月15日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Paul Smith
|優惠低至半價，免運費寄香港。
|截至另行通知
|Mabelle
|「盛夏狂想特集」精選鑽石配飾低至47折，全店免運費。
|截至另行通知
|Bossini
|網店限定：買三件產品，額外8折。
|截至另行通知
【7月13日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Herschel
|網店精選貨品低至半價。
|截至另行通知
|Columbia
|以大新信用卡於Columbia網店結帳，可享全單9折優惠。
優惠碼：大新信用卡首6位數字
|截至8月31日
|Laneige
|網店獨家優惠：買任何產品滿700元，即送皇牌睡眠面膜旅行套裝。
新會員輸入﹝WELCOME﹞即免運費；﹝NEW30﹞即減30元。
|截至另行通知
【7月9日更新】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|領展
|旗下22個商場及街市推出「小煮意 ‧ 大賞頭」消費換領活動，換領禮品包括「矽膠廚具 11 件套裝」、「ré colte 日式小電鍋」及「récolte 氣炸鍋」等。
|截至9月30 日