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【另類投資】京東一個月期ELI年息24厘 新經濟股中最高

金融經濟 17:34 2020/06/21

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京東來港掛牌未滿一周，但投行已爭相推ELI ，以24厘高息誘客。

內地第2大電商京東 （09618） ，剛於上周四（6月18日）在港交所 （00388） 正式上市，投行已搶閘推相關結構性產品，例如星展新推京東股票掛鈎投資 （ELI ，Equity Linked Investment ），如以九五折訂價計，一個月期的息率為24厘（年息計），在新經濟股中最高息（見表）。京東作為今年集資王，強勢回歸來港作第2上市，距今掛牌僅第2天，但相關的看漲式掛鈎工具已爭相湧現。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，京東一個月期ELI，以九折訂價計有12厘，九五折訂價息率更高，倍增至24厘。倘以上周五（19日）其收市價為233.6元計，若一個月後ELI企穩九五折的合約價222元或以上，投機客可穩袋24厘。萬一看錯市，股價不升反跌，投資者須以較高的合約價接貨，變相「硬啃蟹貨」，被迫「坐艇」。

至於今年首隻回流的中概股、 網易 （09999） ，其九五折訂價的一個月ELI，息率廿厘。

王良享表示，5隻新經濟股中，雖然市場憧憬同股不同權股（WVR）美團 （03690） 於8月為大熱染藍，惟股價已倍升，ELl值博水位或受限。個別短炒客改而轉吼落後股阿里巴巴 （09988） ，受主要股東軟銀減持等陰霾所累，令股價拖後腿，但從基本面衡量有錢途，如6.18天貓購物節的交易額再創新高，料這巨無霸有望突破300元，目標價為306元，較現市價219元呈40%潛在升幅。

王良享補充，除了「平民版」ELI 的入場費為廿萬元，專攻大戶的條款相若的股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note）的入場費則為100萬元，可是ELN年息卻稍低約1厘，而中概股回流的搬倉情況亦惹關注。

此外，託管行及券商持倉亦曝光，據中央結算系統持股紀錄，京東託管行德銀持有5.96億股，佔發行股數的19.16%；京東股份在港數目達7.53億股，佔整體發行24.21%。

據招股資料，京東在港發行1.33億股，相當於託管行德銀以外的本港券商持股，渣打、滙豐、摩根士丹利分別代客持股0.79%、0.73%及0.71%。

德銀則另外搬5.96億股持倉到香港，佔京東整體發行股份的19.16%，與阿里巴巴來港上市後，託管行花旗搬來香港的19.21%股份比例相若，惟獨網易大手將總發行股數的54.64%搬來香港。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

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