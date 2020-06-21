【父親節】生意近年來最旺　餐飲業料整體生意勝母親節

▲ 餐飲業生意恢復暢旺，酒樓父親節座無虛席。（資料圖片）

適逄今天是父親節，加上限聚令正式放寬，不少家庭亦外出用膳慶祝。餐飲業恢復暢旺，有業者估計，業界整體生意甚至比母親節更佳。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界在父親節檔期整體表現極為常理想，更形容為「近年來最暢旺的一年」，大部份食肆早午市大排長龍，晚市訂座亦爆滿；而隨著限聚令放寬，可見更多大型家庭聚會，中餐食肆尤其受惠。他相信，隨著限聚令放寬，加上政府派發每人1萬元，均有助刺激消費，估計業界整體生意額有望達3億元，比母親節檔期的2.8億更佳。

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客人數量增加 惟消費仍審慎

有酒樓亦指出，政府放寬「限聚令」後，入座人數大致恢復，惟客人消費力遜去年。倫敦大酒樓副總經理蘇先生表示，早午市客人數量明顯增加，由於客人「來得快又走得快」，人流甚至比往年父親節多5％。

為吸引更多客人，酒樓亦將套餐價格下調15％至20％。雖然晚市訂枱情況與往年相若，惟蘇生指出，客人消費力減弱，今年主要以家常便飯為主，海鮮等名貴套餐的訂單比去少，故估計晚市生意額仍會比去年少約15％至20％。不過，他坦言生意情況比2、3月份有明顯改善，故亦感到喜出望外。

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記者：蘇穎琪