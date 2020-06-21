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【美國疫情】特朗普造勢會6工作人員確診 仍照常舉行

環球社會熱點 16:28 2020/06/21

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美國的新冠肺炎疫情有反彈跡象，但美國總統特朗普上周六（20日）於俄克拉荷馬州第2大城市塔爾薩（Tulsa），舉行大型競選造勢會。但特朗普競選團隊透露，有6名工作人員於造勢會前接受病毒檢測並確診。但造勢會仍如期舉行，現場更有不少民眾沒有戴口罩防疫，恐加劇疫情擴散。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）抵達俄克拉荷馬州的數小時前，其競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）發表聲明，指出根據安全協議，競選人員在集會前會接受新冠病毒檢測，但有工作人員確診新冠肺炎。

默托指，有6名工作人員的檢測結果呈陽性，目前已接受隔離。他更強調，確診者與其密切接觸者，均不會在造勢會現場出現。

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據悉，參加造勢會的特朗普支持者於入場前都要量體溫，也會獲發口罩和搓手液等防疫用品。白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）則表示，會為參加者提供口罩，但強調參加者可自行決定是否戴口罩，不會作強制要求。

從網上的影片和照片可見，大量民眾聚集在造勢會現場，沒有遵守社交距離措施，不少人甚至沒有戴口罩。

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據悉，俄克拉荷馬州的確診人數近期急升，該州衛生部數字更顯示，塔爾薩截至造勢會舉行當日下午，共錄得2,206宗確診病例，為該州確診病例最多的一個縣。

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責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普上周六於俄克拉荷馬州塔爾薩舉行大型競選造勢會,6名工作人員於造勢會前接受病毒檢測並確診。

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