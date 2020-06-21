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【5G手機】三星Note 20 Ultra　傳配備高通5G平台驍龍865+

科技 16:12 2020/06/21

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傳聞三星將於8月初舉辦Note20系列發布會。(圖片來源: 法新社、三星官網)

據傳三星在8月初舉行Note 20系列的發布會，手機消息傳聞繼續流出。科技博客Ice universe日前在Twitter宣稱取得Galaxy Note 20 Ultra的規格資訊，特點是配備高通（Qualcomm）未發表的Snapdragon 865+處理器，雙側邊曲面LTPO屏幕 ，Quad HD+畫質及螢幕更新率為120Hz 。另外，Note 20 Ultra為Note 10+的進化版本，同時配備新的相機、SPen功能。

網上消息指出，三星Note 20 Ultra的外觀設計將與Note 10頗為相似。圖中手機為Note 10。(圖片來源：Twitter@UniverseIce)

據市場消息估計，高通Snapdragon 865+將會配備較強的效能，加強圖形運算以提升手遊體驗。除了三星，有傳華碩旗下電競手機ROG Phone III亦會採用S865+。

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Ice universe的消息又指，Note 20的屏幕表現與Note 20 Ultra有較大差異，延續前代Note 10 的 FHD+ 解析度與60Hz螢幕更新率，並採用平面螢幕設計。消息指，Note 20與20 Ultra差異性較大，是為加強系列差異化，以提高高階機種的銷量。

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責任編輯：周俊霖

 

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