【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」

中印爆發45年來首次有人死亡邊境衝突,印度軍隊證實20死76傷,中國官方則未有公佈傷亡情況。印軍承受大規模死傷,令印度總理莫迪政府備受印度國內輿論批評。有印度內閣官員則聲稱,中國軍隊有40人在中印衝突中死亡。「假如印度死這麼多,中國至少死多一倍。」

印度交通部長辛格(V. K. Singh)接受印度TV News24訪問,就6月15日中印衝突,稱中國軍隊有至少40名官兵陣亡,理由是:

「假如我方有20人成為烈士,那麼中方就至少會有翻倍傷亡。」

(If 20 were martyred on our side, then there would have been at least double the casualties on their side.)

辛格曾任印度陸軍總參謀長,他沒有為他所講中方傷亡數字給出證據。辛格又稱,中方向來都「不承認」戰爭有傷亡,包括1962年中印邊境戰爭。

印度通訊社ANI上周引述印方消息,指印方截獲中方通訊顯示,中印衝突中國軍隊有43人受傷或死亡。但消息其後在印度國內出現多個版本,有的說成「43死亡」,有的則說中方傷亡在55人或以上。

對於中國沒有公佈傷亡數字,《環球時報》總編輯胡錫進表示,中方不想中印兩國人民比較,避免挑動公眾情緒。

美國麻省理工大學(MIT)中國防務專家傅泰林(M. Taylor Fravel)在社交媒體稱,中方向來不會在衝突中即時公佈傷亡數字。傅泰林又指,中方在1994年,才發表了中印1962年邊境戰爭傷亡統計。

1962年中印邊境戰爭歷時1個月,解放軍擊潰印軍後,主動撤至戰前雙方實際控制線。資料顯示,中方在戰爭中有700多人陣亡,印軍則有超過1,300人戰死,另外近4,000人被俘,印軍俘虜事後都安全獲釋。

