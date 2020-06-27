【大家的經濟學】經濟圈點石成金　乘數效應一蚊可變十蚊？

在反修例示威後，有支持者提出「黃色經濟圈」，建議消費者在「黃店」消費，以此孤立「藍店」，中聯辦及建制派批評此舉是在開歷史倒車，更會令到社會撕裂。以社會角度來看，「黃色經濟圈」確實引起很大爭議，但由經濟學的角度來看，經濟圈利用乘數效應來一蚊變十蚊，早已是很多國家用來增加生產力的方法。

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每個經濟體就如一個身體的循環系統，通過市場交易，經濟資源於系統內循環流動，只要經濟資源在系統內循環次數愈多，最終的生產力都會得到提升。舉一個簡單例子，假設政府加大支出，增聘人手，得到工作的人就會有收入，有了收入就會消費，這些店舖便會將所收到的錢變成支出，最後政府當初增加的10000元，通過經濟體的循環系統，變成更多個10000元。

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這也解釋了為何政府增加開支後，實際帶來的經濟刺激作用會以倍數出現。但這方法也不是萬能，因為乘數效應最重要是依賴本地居民的消費意欲，如果政府增加開支後，居民不用這些多來的錢消費，便不能發揮乘數效應，又或者循環系統中的任何一環都只顧儲蓄，不願消費、投資，乘數效應也會受影響。

其次是經濟體的循環系統是否健全，如果經濟體內只有單一的行業，居民便會將所得的錢用於購買經濟體以外的商品，或直接用於境外消費，這也會影響了乘數效應的功效。假設政府派發10000元後，你只用來購買日本食品，那該10000元中，便有一部份經本地入口商流出至日本，只有利潤那部份才於本地繼續流動，乘數效應便會減少。