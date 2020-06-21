  • 31°C
香港時間 : 2020621日 (日) 17:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【調查報告】中國學生心中最具吸引力僱主　呢間企業成文商科學生NO1

股樓投資 16:49 2020/06/21

分享：

總部位於瑞典的全球僱主諮詢機構Universum，公布「2020年中國學生心中最具吸引力僱主TOP20」，科網業成為最受歡迎的行業。而阿里巴巴（09988）則被評為文、商科學生心中最具吸引力僱住的NO1。

相關文章：【宏觀中國】全球資金無路走　中國債券竟變搶手貨？

據該排名榜顯示，在商科學生心目中，阿里巴巴超越華為，成為最具吸引力僱主第一名，騰訊滑落兩級排第5。百度、谷歌（Google）分列第9及10。至於剛在港上市的京東（09618）未入十強，僅排名12。另外多家國有銀行入選十大，包括中國銀行（第3）、工商銀行（第4）、招商銀行（第6）、建設銀行（第7）、農業銀行（第8）。

相關文章：【宏觀中國】全年近20萬億　新增貸款規模是多還是少？

在文科/人民科學/教育專業學生心目中，排第一的同樣是阿里巴巴，華為及騰訊則位列第二、三名，基本上科網企業包辦了整個前十名，只有國際知名化妝品企業雅詩蘭黛（Estee Lauder，第7）及歐萊雅（L'Oreal，第10）能擠身十強。

根據Universum調查顯示，阿里巴巴最吸Z世代人才的，是創新精神及企業的社會責任感。而是次調查結果來自內地108所重點高校的逾5.3萬名學生的回答。

商科學生最具吸引力僱主10強

1 阿里巴巴

2 華為

3 中國銀行

4 工商銀行

5 騰訊

6 招商銀行

7 建設銀行

8 農業銀行

9 百度

10 谷歌

資料來源：Universum「2020年中國學生心中最具吸引力僱主TOP20」

文科/人民科學/教育專業學生最具吸引力僱主10強

1 阿里巴巴

2 華為

3 騰訊

4 百度

5 網易

6 谷歌

7 雅詩蘭黛（Estee Lauder）'

8 字節跳動

9 小米

10 歐萊雅（L'Oreal）

資料來源：Universum「2020年中國學生心中最具吸引力僱主TOP20」

撰文 : 李兆明

香港股票 阿里巴巴 騰訊 華為 小米 字節跳動 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【共度時艱】日航向每名員工發特別津貼1萬 補償WFH額外開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力
【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票