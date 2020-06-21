【調查報告】中國學生心中最具吸引力僱主　呢間企業成文商科學生NO1

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總部位於瑞典的全球僱主諮詢機構Universum，公布「2020年中國學生心中最具吸引力僱主TOP20」，科網業成為最受歡迎的行業。而阿里巴巴（09988）則被評為文、商科學生心中最具吸引力僱住的NO1。
據該排名榜顯示，在商科學生心目中，阿里巴巴超越華為，成為最具吸引力僱主第一名，騰訊滑落兩級排第5。百度、谷歌（Google）分列第9及10。至於剛在港上市的京東（09618）未入十強，僅排名12。另外多家國有銀行入選十大，包括中國銀行（第3）、工商銀行（第4）、招商銀行（第6）、建設銀行（第7）、農業銀行（第8）。
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在文科/人民科學/教育專業學生心目中，排第一的同樣是阿里巴巴，華為及騰訊則位列第二、三名，基本上科網企業包辦了整個前十名，只有國際知名化妝品企業雅詩蘭黛（Estee Lauder，第7）及歐萊雅（L'Oreal，第10）能擠身十強。
根據Universum調查顯示，阿里巴巴最吸Z世代人才的，是創新精神及企業的社會責任感。而是次調查結果來自內地108所重點高校的逾5.3萬名學生的回答。
商科學生最具吸引力僱主10強
1 阿里巴巴
2 華為
3 中國銀行
4 工商銀行
5 騰訊
6 招商銀行
7 建設銀行
8 農業銀行
9 百度
10 谷歌
資料來源：Universum「2020年中國學生心中最具吸引力僱主TOP20」
文科/人民科學/教育專業學生最具吸引力僱主10強
1 阿里巴巴
2 華為
3 騰訊
4 百度
5 網易
6 谷歌
7 雅詩蘭黛（Estee Lauder）'
8 字節跳動
9 小米
10 歐萊雅（L'Oreal）
資料來源：Universum「2020年中國學生心中最具吸引力僱主TOP20」
撰文 : 李兆明