  • 32°C
香港時間 : 2020621日 (日) 15:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平

環球社會熱點 15:33 2020/06/21

分享：

美國疫情大反彈 確診日增3萬 重返5月初封城水平

美國的新冠肺炎疫情恐有反彈跡象，各州解封後的確診人數都明顯激增。美國上周六（20日）的單日確診人數更創5月以來的新高，重回要封城時的確診水平。美國疾控中心（CDC）更預計，美國的確診死亡人數於7月11日，最高可能增至14.5萬人。

【美國疫情】法院拒禁特朗普巨型造勢會 萬人空巷恐播毒

Uniqlo可重用口罩日本開售 民眾冒雨排長龍搶購

美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，截至本港周日（21日）的下午3時，美國有225.5萬人確診新冠肺炎，有11.9萬人死亡。

美國上周六單日新增3.25萬人確診，增幅創自5月1日以來的新高。美國的確診病例單日增幅，在5月至6月初都維持下降趨勢，但於各州逐步解封後回升。美國疾控中心更預計，美國於7月11日，確診死亡人數或增至介乎12.9萬至14.5萬人之間。

【新冠肺炎】去年侵襲意大利北部 多個城市污水發現病毒

【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議

美國南部、西部及中西部州分的病例增幅明顯，亞利桑那州、佛羅里達州、加州、内華達州及南卡羅來納州上周五（19日）的病例，都創單日增幅的新高。衛生官員警告指，各州解封後有部分年輕人到酒吧或派對聚會，出現明顯感染群組。

佛羅里達州面對確診人數急增的跡象，衛生部於上周六（19日）更發布一項新健康指引，建議民眾不要舉行50人以上的大型聚會，即使民眾舉行50人以下的聚會，也鼓勵保持社交距離和佩戴口罩。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
今日
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
【美國疫情】法院拒禁特朗普巨型造勢會 萬人空巷恐播毒
今日
【美國疫情】法院拒禁特朗普巨型造勢會 萬人空巷恐播毒
【美國示威】強生停售美白產品 主因尊重不同種族膚色
今日
【美國示威】強生停售美白產品 主因尊重不同種族膚色
【美國疫情】不強制顧客戴口罩不量體溫 AMC戲院佛系抗疫
今日
【美國疫情】不強制顧客戴口罩不量體溫 AMC戲院佛系抗疫
【中印衝突】印度總理莫迪：中方沒有入侵印度領土
今日
【中印衝突】印度總理莫迪：中方沒有入侵印度領土
傳染病 疫情 美國 美國疾病管制與預防中心 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間15:00）