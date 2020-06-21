【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平

▲ 美國疫情大反彈 確診日增3萬 重返5月初封城水平

美國的新冠肺炎疫情恐有反彈跡象，各州解封後的確診人數都明顯激增。美國上周六（20日）的單日確診人數更創5月以來的新高，重回要封城時的確診水平。美國疾控中心（CDC）更預計，美國的確診死亡人數於7月11日，最高可能增至14.5萬人。

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美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，截至本港周日（21日）的下午3時，美國有225.5萬人確診新冠肺炎，有11.9萬人死亡。

美國上周六單日新增3.25萬人確診，增幅創自5月1日以來的新高。美國的確診病例單日增幅，在5月至6月初都維持下降趨勢，但於各州逐步解封後回升。美國疾控中心更預計，美國於7月11日，確診死亡人數或增至介乎12.9萬至14.5萬人之間。

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美國南部、西部及中西部州分的病例增幅明顯，亞利桑那州、佛羅里達州、加州、内華達州及南卡羅來納州上周五（19日）的病例，都創單日增幅的新高。衛生官員警告指，各州解封後有部分年輕人到酒吧或派對聚會，出現明顯感染群組。

佛羅里達州面對確診人數急增的跡象，衛生部於上周六（19日）更發布一項新健康指引，建議民眾不要舉行50人以上的大型聚會，即使民眾舉行50人以下的聚會，也鼓勵保持社交距離和佩戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲