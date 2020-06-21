▲ 【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議

中國印度流血邊境衝突，印度軍隊20死76傷，事件繼續發酵。印度據報改變接敵規則，放棄遵守中印多年邊境衝突不動用槍械協議，容許印軍在今後中印衝突向解放軍開槍。假如消息屬實，中印衝突恐怕更易再有流血事件發生。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述兩匿名印度高級官員報道，印度陸軍已下令，給予中印邊境實際控制線邊防部隊指揮官「完全行動自由」，在戰術層面上應對突發情況。

據悉，印軍批准邊防指揮官不用再遵守中印不開火協議，一旦遇上「非常情況」（extraordinary situations），有權指示部隊使用手頭一切資源處理。

官員明言，印度修改接敵規則後，邊防指揮官不會再受任何限制，可採取一切行動對付中國軍隊。

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中印兩軍6月15日在新疆與印控克什米爾之間加勒萬河谷，爆發大規模流血打鬥，成為1975年以來首次有死亡中印邊境衝突。兩軍當時未有以槍械開火；印度政府證實，印軍所有邊防人員都有持械，但沒有開槍。

中國印度1996年《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》，第6條第1項規定，為防止中印邊境實際控制線地區發生危險的軍事活動，雙方同意：

「任何一方不得在實際控制線己方一側兩公里範圍內鳴槍、破壞生態環境、使用危險化學品、實施爆炸作業、使用槍枝或爆炸品打獵。這一禁止措施不適用於輕武器射擊場內的日常射擊訓練。」

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中國外交部發言人趙立堅周末披露，印軍在衝突當日打破中印軍長級會晤共識，在加勒萬河谷局勢趨緩下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

趙立堅指出，中方希望印方嚴格遵守兩國政府已經簽署協定協議，通過雙方既有軍事和外交渠道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區和平與安寧。

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責任編輯：方圓之