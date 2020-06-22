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【台灣有樂@iM網欄】蘇打綠鼓手帶路 去基隆吃鵝肉

名人薈萃 18:43 2020/06/22

分享：

前幾天的星期六，天氣非常好。我在台灣的好兄弟，蘇打綠的鼓手小威，說要帶家人去基隆吃鵝肉，問我有沒有興趣一起去？平常要自己一個過的週末，突然好兄弟找上來，這麼難得的機會，我當然拼命跟到底。

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集合、上車、踩油門。沿途藍天白雲，一路風景有山有水有樹葉，讓我積累幾個月的壓力頓時一鬆。不到40分鐘，就從台北到達基隆。在快要到達目的地時，經過基隆廣播電台，我立馬拍張照片打個卡。在台灣，有超過100間廣播電台，遍佈台灣各縣市。我最近也受邀以嘉賓主持身份，跟台灣主持「金寶」一起主持在高雄的「主人廣播電台」的節目《包公出差中》。我會在節目中跟台灣的聽眾分享我這個香港仔的台灣生活，也會分享我曾在香港的所見所聞。我會把節目的錄音檔分享到我的粉絲專頁，香港的朋友可以去聽聽給予意見。

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話說回來，我們已經到達了目的地。由於肚子太餓，在餐廳門外已經馬上點菜。找到座位坐下來沒多久，鵝肉就切好上桌了。鵝肉肥瘦適中，鮮嫩多汁，還帶有煙熏味。吃了第一塊，會再一塊接一塊。

那天小威岳母也有一起去，由於小威岳母是在基隆長大，對基隆的熟悉程度，差點可以閉上眼睛都能跑。所以當天的鵝肉餐廳，是小威岳母選的。她還在附近買了基隆在地小吃「雙胞胎」讓我試吃。「雙胞胎」本身形狀有點像蝴蝶，也比較大顆，小朋友吃的時候比較麻煩，所以就出了照片中我咬住的縮小版本，叫「一口發財蛋」，但味道跟原版「雙胞胎」一樣的，都是酥酥脆脆。其實無論是「雙胞胎」，還是「一口發財蛋」，味道和口感都跟香港的牛脷酥很相似。終於有一個台灣的在地食物，能夠讓我吃到香港的味道。

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吃飽開車回台北，回到台北有驚喜。到底是什麼讓我很驚喜？下一篇再跟大家分享。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

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撰文 : 張啟樂

欄名 : 台灣有樂

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