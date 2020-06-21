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【馬拉達人@iM網欄】走逛古城文化　印象馬六甲

名人薈萃 14:35 2020/06/21

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最近香港天氣陽光普照，令我想起一個風景優美，全年無颱風無天災的地方，大家會想到那個國家？冇錯～馬來西亞。馬來西亞人口3,170萬，位於赤道北部，主要由東馬及西馬（馬來西亞半島）組成，中間隔着南海。

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一提及馬來西亞相信大家會諗起怡保、檳城、吉隆坡、新山等地。對我印象最深刻的地方是馬六甲，一個充滿文化特色的馬來西亞旅遊熱點，2019年單是旅客人數已超過1900萬人次。可以說是馬來西亞十三個州分最多遊客到訪的地方。原因馬六甲其實是馬來西亞的發源地，明朝時期鄭和七次下西洋曾經有五次停留在馬六甲，帶來了船隊以及中國文化。過去亦曾被四個國家佔領、分別是荷蘭、葡萄牙、日本和英國，所以這個地方充滿着不同國家的文化建築，2008年被列入為世界文化遺產。

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從吉隆坡坐車到馬六甲行程大約1.5小時，一到埗已經感受到濃厚嘅文化色彩，三寶廟、荷蘭紅屋、鐘樓、聖地牙哥城門、聖芳濟教堂。維多利亞女皇噴水池是必到的打卡位。馬六甲海峽是航運必經之路，有玻璃海之美喻！只要到旋轉塔就能俯瞰整個馬六甲古城同玻璃海。 多元宗教信仰是馬來西亞的特色，其中回教徒約佔六成，洋蔥頂建築式樣的清真寺隨處可見。其中位於馬六甲的「海峽清真寺」，被譽為漂浮在海面上的移動城堡！

要感受當地人的生活日常，雞場街是首選！自十五世紀形成，雞場是福建話的「街場」，有熱鬧街市之意，是華人文化最為蓬勃的聚落。除了保留許多復古的建築樣貌，林立的美食店家和週末的雞場街夜市更是讓遊客趨之若騖。如想靜靜地感受馬六甲，可以到River Walk 遊走或坐上小船，沿馬六甲河飽覽周邊充滿藝術氣息的特色小屋。之前提及鄭和在明朝下西洋曾五次停留在馬六甲，將中國文化帶到馬六甲，形成一種「巴巴娘惹」文化、娘惹菜、巴巴娘惹博物館等可見馬六甲深受中國文化影響。張藝謀的印象館的舞台表演亦講述馬六甲變遷和發展。

今時今日，馬六甲除了豐富的文化資源外，亦是一個相當有發展潛力的州份。除旅遊業同服務業外，高科技產業如晶片、汽車等亦為馬六甲帶來穩建的經濟發展。未來5至10年會是馬六甲的一個大躍進，受惠一帶一路發展、泛亞鐵路、皇京港、深水碼頭建設，加上在不久將來馬六甲新地標建立，將令馬六甲成為馬來西亞繼吉隆坡之後，另一個充滿活力的大都會。

作者_姚亦澧簡介：

從事幕前演出超過十年，四十而立，開始對自已前景有一定追求。近年開始從商，實行雙綫發展。

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撰文 : 姚亦澧、編輯：邊婕

欄名 : 馬拉達人

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