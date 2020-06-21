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【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解

環球政經 13:00 2020/06/21

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「如果有100%機會收得100元，或者有50%機會取得200元、50%機會一無所有，你會怎麼選擇？」行為經濟學家Daniel Kahneman與心理學家Amos Tversky在1979年發表了一份論文，就曾做過類似實驗，發現人比起賺錢，其實更害怕蝕錢的。

相關文章：【大家的經濟學】自行組裝竟更暢銷　原來是宜家效應作祟

他們當時將參與實驗的人分開兩組，他們先給第一組的實驗參與者1000元，他們有兩個選擇：a)有100%機會將手上的錢增至1500元; b)有50%機會將手上的錢增至2000元。最後有84%的人選擇了A，16%的人選擇了B。

實驗證明了，當人有可能獲得利益時，就會傾向低風險，盡量規避風險（Risk Averse）

他們又給第二組的實驗參與者2000元，並給他們兩個選擇: a)有100%機會損失500元; b)有50%機會損失1000元。最後有31%的人選擇了A，69%的人選擇了B。

第二組的實驗證明了，當人有可能遭受損失時，就會傾向高風險，追求風險（Risk Seeking）。

套用在投資當中，就是當投資股票賺錢時，很多散戶都急著「食糊」，但當投資股票蝕錢時，無論跌了多少也會期望一天「返家鄉」。賺一點便止賺，蝕很多也不肯止蝕，長此下去當然是贏少輸多。那有甚麼辦法可以克服這個心理障礙？

相關文章：【貨幣小知識】話你知日圓易升難跌之謎　

投資者在進行任何決定時，心裡都不應想著「賺」抑或「蝕」，而是要考慮資產最終價值，作投資決定時更要考慮預期回報及達成該預期回報的機會率作依歸。

當投資賺錢時，應想想是否已達到原本預期的回報，以及達到該回報的機會率有多大，如果仍與預期回報有很多距離，兼且達到該回報的機會率很高，就不應急著止賺。

同樣道理，當投資失利時，便要小心自己放大了「返家鄉」的機會率，毅然止蝕，有時「換馬」至其他預期回報較高的股票，你所得到資產最終價值可能會更高！

撰文 : 國際組

經濟 股票 止蝕 止賺

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