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屢見劈價百萬成交　樓價指數照升　代理揭殘酷真相

股樓投資 13:11 2020/06/21

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近期屢有業主劈價百萬賣樓，舉例說，近期有嘉亨灣業主，劈價320萬元賣樓，減幅約兩成，值得留意得是，單位屬高層，向東南，可望避風塘，理應有價有市。事實上，劈價百萬成交近期明顯增多，惟上周五（6月19日）公布的中原城市領先指數（CCL）卻再創今年高。

樓價愈劈，指數愈升，情況令人費解。有資深代理解釋說，年初時，新冠肺炎肆虐，業主劈價百萬賣樓，部分要蝕讓離場，惟現時情況明顯不同，即使劈價百萬，業主仍獲利甚豐。代理續說，近期劈價百萬的異象，源於業主當初叫價太高，偏離市價甚多。

以上述嘉亨灣為例，利嘉閣林敏說：「原業主當初開價實在太高，看似不想賣，但經同事多月勸告，業主終於肯減價，並以市價出售。」

相關文章：嘉亨灣高層八折賣　代理拆解劈價真相

雖然部分劈價百萬成交「有水份」，惟市場仍錄零星蝕讓，業主若要趕住賣樓，更要主動減價，借此吸引買家，即是說，目前某程度由買家主導，情況與2018年旺市不同，皆因旺市時業主根本不愁無客。

值得留意得是，目前香港經濟持續轉差，加上住宅租金續跌，即使傳統租金旺季即將來臨，惟租金未見明顯反彈，在這情況下，樓價也難料大升，惟大跌機會也不大。

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撰文 : 柳家平

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