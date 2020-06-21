【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事

新一期居屋將於第三季接受申請。市場消息指出，今期居屋涉及4個屋苑，提供逾7,000伙單位，暫定63折出售，售價由123萬元起，至最貴513萬元，但會視乎情況，其後增加折扣，即變相調低售價。

相關文章：【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位

據了解，綠白表比例將有更改，由以住的5比5，改為4比6。此外，今期居屋白表家庭入息限額為6.6萬元，單身減半；白表家庭資產限額則下調到170萬元，單身同樣減半。若有意認講新一期居屋，以下4件事不可不知：

最高九成半按揭

由於政府願意擔保，貸款風險減低，因此銀行願意批出高成數按揭，其中綠表最多可借九成半按揭，白表最多則為九成，兩者最長還款期為25年。以粉嶺皇后山山麗苑為例，以平均呎價5,443元計，料最平一伙低至123萬元，若是綠表家庭，首期僅6.15萬元。不過，居屋按揭利率以P按計算，而非H按。

不設壓力測試

部分家庭雖儲夠首期，但入息低，無法通過銀行壓力測試，故遲遲無法上車。不過，買居屋則不用擔心壓力測試，皆因有政府擔保，故銀行審批居屋按揭較私樓寬鬆，並且豁免壓力測試。

填表要用黑色原子筆

樓價持續高企，售價居屋較低的居屋，自然吸引，若有意填表申請，則要小心。一般來說，房委會接受網上申請、郵寄以及親身遞交。

如選擇親身遞交及郵寄申請，申請人須以黑色原子筆填寫，若填錯資料，不能用塗改液修改，應用筆直接刪改，再於刪改處簽名作實。另外，所有英文均以大階填寫。

重複申請一律作廢

部分人或求安心，會多交一份申請書，確保房委會一定收到其申請。然而，申請人只須遞交一份申請書，若提交多過一份，所有申請均會作廢。假如交表後，發現填錯或填漏資料，應直接聯絡房委會更正及補交，不要重複交表。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！