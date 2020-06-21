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特朗普叫COVID-19做「Kung flu」 被指種族冒犯

環球政經 12:37 2020/06/21

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美國總統特朗普出席奧克拉荷馬州一個活動上，公開指新冠肺炎、美國人稱為COVID－19做為’Kung flu”，相信他取自功夫「Kung  fu」一詞將Fu變成流感的flu，被視為帶種族冒犯。特朗普指：「這個疾病在歷史上可以有很多名稱，我可以叫它做『Kung flu』，或者19個不同版本的名稱。很多人叫它病毒，亦很多人叫它做flu(流感）。」

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將新冠肺炎叫「Kungflu」，美國電視CBS負責白宮新聞的華籍記者蔣為佳就指，白宮曾有官員在她在場的情況下，也曾用「Kung flu」稱新冠肺炎，甚至有人直接叫「Chinese virus」（中國病毒）及「Wuhan virus」（ 武漢病毒）。蔣為佳於5月時在白宮新聞會上向特朗普提問疫情問題，特朗普着她去問中國而引起爭拗。

今年2月被視為親中的世衛總幹事譚塞德宣布，避免病毒名稱指向特定地方及人群，將始自武漢的新肺炎病毒正名統一叫COVID－19。此做法引起不少質疑，德國麻疹、日本腦炎皆以始發國家命名，為何現在又不可，現雙重標準。

 

 

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撰文 : 高富健

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