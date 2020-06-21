【切勿肉眼直視】今午2時37分向西 觀賞日偏食

據香港天文台資料，今日（21日）將出現日環食，這次日食帶橫跨亞洲及非洲，但在香港只能看見日偏食。

最佳位置：

由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西方而沒有障礙物的地點都是觀賞是次日食的理想位置。

幾時開始：

日食在下午二時三十七分開始，至下午五時二十五分結束，食甚時間為下午四時零八分。是次日偏食期間太陽和月球的路徑載於下圖。

是次日偏食的情況：

時間 現象 仰角 方向（方位角）

下午二時三十七分 初虧 60度 西

（279度）

下午四時零八分 食甚 39度 西北偏西

（283度）

下午五時二十五分 復圓 22度 西北偏西

（287度）

▲ 香港天文台預計今日日偏食情況。

錯過今次幾時再有：

香港於是次日環食現象中頗接近日食的環食帶。食分將會達到0.89，即是在食甚時，太陽有百分之八十九的直徑會受月球阻擋。這是自二零一二年以來香港可觀看的日食現象中食分最高的一次，下次更高食分的日食要待二零七零年才會出現。

切忌肉眼直望：

市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛。較安全的觀測方法是透過針孔或望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。香港天文台網頁載有有關觀測方法的示範。

直播網址：

香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院及香港聖公會太陽館‧度假營將聯合網上直播觀賞是次日食過程。

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