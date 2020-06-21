【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略

▲ 中銀已於首頁顯示登記方法

政府派錢一萬，今日已正式可以透過銀行登記，滙豐用戶可以透過HSBC HK App或滙豐網上理財登記領取港幣10,000元，最快將從7月8日收到款項。中銀用戶亦可以透過手機APP、中銀香港網站登記，同時亦可到分行交表。

【派錢1萬】政府1萬周日起接受申請 邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）

中銀用戶可手機登入，（1）可選自己登記，以及幫家人登記。

（2）亦可於首頁按登記

（3）選擇賬戶後便完成

中銀香港網頁資料：https：//www.bochk.com/tc/home.html

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至於滙豐用戶：

用參考以下網頁：

滙豐銀行香港政府「現金發放計劃」網頁資料： https：//www.hsbc.com.hk/zh-hk/campaigns/cash-payout-scheme

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