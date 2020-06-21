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【焦點新盤】限聚令一放寬準買家群起睇樓　SEA TO SKY示範單位人山人海

股樓投資 02:06 2020/06/21

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港府日前進一步放寬限聚令後，首個對公眾開放示範單位的全新盤、由長實（01113）及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY於周五（19日）起開放示範單位及同步收票，當天即吸引大批準買家排隊參觀示範單位。

SEA TO SKY示範單位外人潮湧湧


及至周六（20日），SEA TO SKY的示範單位更是人山人海，售樓處門外排隊等待參觀示範單位的準買家人龍多得要「打蛇餅」，高峯期有近數百人排隊輪候。

SEA TO SKY上周四（18日）公布首張價單，項目共涉285伙，首張價單涉及285伙，間隔由2房至4房，折實樓價由642.8萬至1,817.6萬元，折實呎價13,648元至17,618元，價單折實平均呎價為15,823元。若以首批單位開價計，是次SEA TO SKY開價折實平均呎價貴絕日出康城。

準買家要參觀示範單位也要等待一段時間

但事實上，SEA TO SKY開價的確不算進取，同區由會德豐地產發展的日出康城第7期Ocean Marini於今年3月推出首批單位涉101伙，全屬兩房單位，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6萬元起。Ocean Marini於6月初時最新推出的一批單位，折實平均呎價已升至16,825元水平，較3月份時已加價約14.5%。可見是次SEA TO SKY首批單位開價較現時Ocean Marini最近呎價低水約6%。

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單位總數達1,422伙的SEA TO SKY，是過去逾1年半來最大新盤，項目屬臨海項目，備受準買家捧場。市場消息指，項目於周六傍晚已錄逾2,000張入票登記，以首張價單推出285伙計，超額認購逾6倍。

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SEA TO SKY帶動一手成交，雖然市場周六未有全新盤開售，一手市場也錄得約28宗新盤成交，不少為日出康城站的新盤餘貨，如會德豐地產旗下OCEAN MARINI及GRAND MARINI分別錄得7宗及6宗成交。長實旗下深水埗愛海頒也錄得3宗成交。

 

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撰文 : 陳詠妍

SEA TO SKY 長實 康城 將軍澳 限聚令 一手市場

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