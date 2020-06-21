【派錢1萬】邊間銀行登記最着數？　定存優惠大比拼

政府派發1萬元，今日（6月21日）起接受登記，多間銀行先後推出現金回贈或大抽獎，鼓勵客戶透過該行登記及領取1萬元。多間銀行都搞大抽獎，自問無乜抽獎運的朋友，或都會對銀行的現金獎，以及定存優惠更有興趣。《iMoney》記者為大家精選多間銀行推出的定期存款優惠。

【滙豐銀行】1個月10厘活期存款優惠

在8月31日或之前透過滙豐登記，並在9月17日或之前成功領取派發現金的客戶，可享有1個月10厘港元儲蓄優惠年利率，本金上限1萬元，前提是客戶需在優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易，如使用網上繳費服務等。

此外，於推廣期內登記的合資格客戶亦有機會獲得1萬元獎金（30個名額）、蘋果iPhone SE 128GB 智能電話（60個名額）及蘋果 iPad Air 256GB 平板電腦（20個名額）。客戶成功透過滙豐香港流動理財或個人網上理財登記，可享4 次抽獎機會，經滙豐分行遞交登記表格或於滙豐網頁申請則可享1次抽奬機會。客戶只需透過以上其中一個途徑申請即可。

【信銀國際】舊客同時登記「轉數快」 3個月定存10厘

由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行成功登記「轉數快」並綁定信銀國際戶口為「轉數快」預設戶口，同時透過 inMotion 動感銀行敍造最多1萬元3個月港元定期存款，可享高達10厘年利率優惠。

同時，新客戶於優惠期內開立inMotion動感銀行戶口及敍造最多1萬元3個月港元定期存款，亦可享高達10厘年利率優惠。

此外，在6月21日至8月31日，透過該行網上理財或分行成功遞交，將自動參加大抽獎。合資格客戶經該行inMotion動感銀行以「轉數快」進行轉賬，每筆交易轉賬金額為30港元或以上，將有機會獲得一次額外大抽獎機會。每位合資格客戶在推廣期間，每日最多可以獲得一次額外大抽獎機會（全期最多72次額外大抽獎機會）。大抽獎共設1萬港元現金獎三份，以及50港元現金獎共1,000份，將隨機抽出得獎客戶，並於10月31日或之前存入得獎客戶的信銀國際存款戶口。

【南洋商業銀行】新客定存1個月5厘

南洋商業銀行推出新客戶優惠，全新「南商理財」客戶可享港元1個月定期存款優惠年利率5厘，存款金額由1萬元至5萬元。該行又推出「1+1」萬大抽獎，合資格客戶於7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記政府「現金發放計劃」，並成功於8月14日或之前透過南商賬戶收取款項，即可自動參加「1+1」萬大抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞。

【中銀香港】新客定存3個月4.3厘

即日起至8月31日，全新客戶成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過中銀香港賬戶收取政府的1萬元後，於中銀香港手機/網上銀行開立港元定期存款，可享定期利息優惠。以10萬元開立3個月定存，年利率為4.3厘，全期利息為1075元。

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