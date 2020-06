【期權學堂】利大本無歸　行使價決定勝算

行使價的選擇在期權策略中,至為關鍵,皆因行使價決定了槓桿、回報和勝算。關於行使價有三個基本概念需要認識,即價內期權(in the money)、等價期權(at the money)和價外期權(out of the money)。

一、價內期權

當認購期權(call option)的行使價低於正股價格,即為價內期權;反之,認沽期權(put option)的行使價高於正股價格,也代表價內。由於愈是價內,期權金愈高,買入價內期權須支付更多的期權金,所以槓桿率會比等價或價外期權為低。

同樣,愈是價內的期權,反映敏感度的Delta愈接近1,所以跟股價的關連度愈高。舉例,如Delta值為0.8,正股上升/下跌1元,期權金的變幅約為0.8元。另外,時間值較少,相對等價及價外期權「抵買」,勝算也較高。因此,有不少人以買入深入價內(Deep in the Money)的認購期權來取代正股,一來有槓桿效應,二來敏感度高,幾乎能夠跟足正股變幅。

二、等價期權

當期權行使價等於正股價格,即為等價期權。相對價內期權,買入等價期權付出較少的期權金,故槓桿較高。至於行使價的敏感度屬中等,如Delta值為0.5,正股上升/下跌1元,期權金的變幅約為0.5元。

三、價外期權

當認購期權的行使價高於正股價格,即價外。反之,認沽期權的行使價低於正股價格,同樣是價外。愈是價外的期權,期權金愈低,所以其槓桿率愈高,人稱「刀仔劈大樹」的期權策略,就是指買入價外期權,博估中「爆邊」,行使價由價外轉成等價,甚至價內,隨時會有幾十倍的回報。

此外,行使價愈是依離正股價格,敏感度便愈低,有時候,極價外的認購期權,除非遇上正股裂口急升,否則期權金也可能毫無反應,甚至因時間值消耗,而倒跌收場。同時,別看一般價外期權的銀碼細,動輒有十倍、八倍回報,實情是價外期權沒有內在值,基本只有時間值,故更加講求入市的眼光,一旦時間拿捏不準,一樣可以「中邊輸錢」,勝算比較低,可謂「利大本無歸」。

期權學堂(五)完

註:其他關於期權的功能、運作方法,將於日後的文章介紹。