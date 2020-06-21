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【期權學堂】利大本無歸　行使價決定勝算

股樓投資 10:00 2020/06/21

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行使價的選擇在期權策略中，至為關鍵，皆因行使價決定了槓桿、回報和勝算。關於行使價有三個基本概念需要認識，即價內期權（in the money）、等價期權（at the money）和價外期權（out of the money）。

相關文章：【期權學堂】真的升跌皆能賺？　先學期權基本概念

一、價內期權

當認購期權（call option）的行使價低於正股價格，即為價內期權；反之，認沽期權（put option）的行使價高於正股價格，也代表價內。由於愈是價內，期權金愈高，買入價內期權須支付更多的期權金，所以槓桿率會比等價或價外期權為低。

同樣，愈是價內的期權，反映敏感度的Delta愈接近1，所以跟股價的關連度愈高。舉例，如Delta值為0.8，正股上升/下跌1元，期權金的變幅約為0.8元。另外，時間值較少，相對等價及價外期權「抵買」，勝算也較高。因此，有不少人以買入深入價內（Deep in the Money）的認購期權來取代正股，一來有槓桿效應，二來敏感度高，幾乎能夠跟足正股變幅。

相關文章：【期權學堂】期權長倉　利用槓桿刀仔劈樹

二、等價期權

當期權行使價等於正股價格，即為等價期權。相對價內期權，買入等價期權付出較少的期權金，故槓桿較高。至於行使價的敏感度屬中等，如Delta值為0.5，正股上升/下跌1元，期權金的變幅約為0.5元。

三、價外期權

當認購期權的行使價高於正股價格，即價外。反之，認沽期權的行使價低於正股價格，同樣是價外。愈是價外的期權，期權金愈低，所以其槓桿率愈高，人稱「刀仔劈大樹」的期權策略，就是指買入價外期權，博估中「爆邊」，行使價由價外轉成等價，甚至價內，隨時會有幾十倍的回報。

此外，行使價愈是依離正股價格，敏感度便愈低，有時候，極價外的認購期權，除非遇上正股裂口急升，否則期權金也可能毫無反應，甚至因時間值消耗，而倒跌收場。同時，別看一般價外期權的銀碼細，動輒有十倍、八倍回報，實情是價外期權沒有內在值，基本只有時間值，故更加講求入市的眼光，一旦時間拿捏不準，一樣可以「中邊輸錢」，勝算比較低，可謂「利大本無歸」。

相關文章：【期權學堂】期權短倉　窄幅上落賺期權金

期權學堂（五）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。

撰文 : 古式高

行使價 時間值 期權

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