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【派錢1萬】邊間銀行最着數？　這些銀行登記即送現金獎

理財智慧 23:10 2020/06/20

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政府派發1萬元津貼，不少市民望穿秋水，終於在6月21日開始接受登記，多間銀行先後推出現金回贈或大抽獎，鼓勵客戶透過該行登記及領取1萬元。

大部分銀行都搞大抽獎，對於自問無抽獎運的朋友，一心只想登記完即刻有優惠，應該揀邊間銀行？《iMoney》記者精選以下銀行，不必抽獎，只要在該銀行登記領取1萬元，並符合指定條件，便享有現金獎優惠。

【眾安銀行】300元現金獎　新客限定

虛擬銀行ZA Bank眾安銀行為了吸引新客開戶，新客戶使用邀請碼「GET300」開戶並登記政府發放的1萬元，可獲額外300元現金獎。名額有限，將於每天下午3時發放。另外，現有客戶於8月底前登記，可獲抽獎機會，包括12萬元現金獎1名，及1萬元現金獎5名，優惠不適用於曾經參加「我要萬一」活動，以及使用「GET300」邀請碼開戶的客戶。

【花旗銀行】登記即送68元　新舊客也受惠

花旗銀行的優惠，新舊客戶也可享有。客戶於8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，可賺取68元現金獎賞。

若果你是新客戶，透過手機銀行進行遙距開戶，存入5萬元新資金維持半年(可包括1萬元政府發放之現金)，可額外賺取500元現金回贈。同時，客戶將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬港元現金獎（名額1個）。

【星展香港】登記可獲電子印花　相等於50元現金賞

客戶在6月21日至9月30日，以合資格的星展銀行帳戶，透過星展網上或流動銀行登記，客戶可獲3個電子印花（相等於50元現金獎賞），如經活期及儲蓄帳戶進行指定電子交易，可獲個總值150元的電子印花。

【富邦銀行】新客享250元現金賞　舊客最低亦有50元

客戶由即日起至8月31日透過該行成功登記政府1萬元「現金發放計劃」，符合條件要求，新客戶可享250元現金獎賞。舊客戶符合要求，也可獲150元或50元現金獎賞。

全新客戶獲250元現金賞的要求包括：

  • 開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口; 及
  • 申請自動櫃員機卡; 及
  • 登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及
  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

現有客戶獲150元現金賞的要求包括：

  • 登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及
  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有數碼銀行客戶」獲50元現金賞的要求包括：

  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

此外，客戶於推廣期內透過富邦銀行任何渠道成功登記「現金發放計劃」，收取該筆款項後於指定期限內以定額10萬元全新資金開立1個月港元定期存款戶口，可享3.8厘特惠年利率。

4大銀行登記步驟全面睇：

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟

【大新銀行】現金賞20元　先到先得

大新銀行客戶於9月30日前，經該行網站表格、網上理財或流動理財成功完成電子登記，有機會獲20元現金賞（名額有限，先到先得），並自動參加大抽獎，贏取額外1萬元現金獎賞。

【工銀亞洲】新舊客戶同享50元回贈

工銀亞洲客戶使用電子渠道登記，合資格的新舊客戶可獲得額外獎賞。客戶透過手機銀行「e開戶」開立賬戶參與活動，享三項獎賞：

  • 登記賞：新舊客戶透過工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行，以該行賬戶登記及領取「現金發放計劃」10,000元後，可獲50元現金回贈。
  • 消費賞：憑工銀亞洲信用卡於本地簽賬消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外現金回贈。
  • 推薦賞：成功推薦一位親友（全新客戶）經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加由該行舉辦的抽獎活動，有機會贏取高達10,000元現金回贈。

其他銀行的登記優惠，一文睇清：

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）

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撰文 : 李才添

工銀亞洲 虛擬銀行 電子交易 網上理財 港元 銀行 眾安銀行 花旗銀行 星展銀行 富邦銀行

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