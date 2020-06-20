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美白有罪　Jonhson&Johnson停產美白產品

股樓投資 23:24 2020/06/20

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全球反種族主義愈燒愈勁，愈來愈多公司都要政治正確，Johnson & Johnson (美國上市編號：JNJ）不單推出多種膚色的膠布，更於星期五（19日）宣佈停止銷售美白產品。涉及的產品包括Neutrogena及Clean & Clear，兩種產品都標榜白色皮膚更勝原本的膚色，不過Johnson & Johnson強調並非他們的本意，而是認為「健康的皮膚就是美麗的皮膚」。

實際上，兩個產品綫都沒有在美國銷售，主打中東及亞洲市場，不過Johnson&Johnson都戴定頭盔先。除了該公司外，全球幾間大型個人護理產品品牌，包括Unilever（英國上市編號：UNL）、Procter&Gameble（美國上市編號：PG）、L'Oreal（法國上市編號：OREP）都有美白產品，暫時未見幾間巨企的回應。

筆者就認為與其取消美白產品，還不如增加美黑、美黃等等產品綫，由消費者自己決定。事件又不知對香港的化妝品股有沒有影響呢？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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