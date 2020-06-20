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【土地問題】港青年看不到將來?　任志剛：疫情後需解決財富分配不均問題

金融經濟 18:17 2020/06/20

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任志剛表示，疫情後需正視財富分配不均問題，好讓年青人有希望。（資料圖片）

行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受《有線電視》訪問時形容，香港是資金主義社會的典範，但亦有其壞處例如財富分配不均，認為疫情後需正視並解決問題，「等年青人有希望」。

近年香港樓價持續攀升，對於年青一代對未來似乎沒有希望，任志剛回應時指，香港是資本主義社會的典範，但亦正正是資金主義帶來壞處，他遂以同樣奉行資金主義的美國為例，財富分配不均問題日益嚴重，而香港亦有相關問題。

他期望，疫情過後「有機會真真正正解決這個問題」，重新令香港年青人有希望，「等他們知道工作幾年就可以上車（置業），這是很緊要的」。他續指，即使年青人有很多理想，「但最終衣食住行都好緊要」。

他又反問：「如果冇地方住、要住劏房點算呢？」並形容這一連串的深層次問題，都需要解決。

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