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必睇網上登記「三部曲」 極速獲取政府發放一萬元

環球政經 18:12 2020/06/20

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作為香港唯一一間支持政府現金發放計劃的虛擬銀行，ZA Bank（眾安銀行）將於明天起（6月21日）接受用戶登記。以下為用戶透過ZA Bank App 登記的「三步曲」，各位讀者請留意這三個步驟，讓大家可以儘快取得政府發放的一萬元。

1.登入ZA Bank點選「更多」>「活動中心」

登入ZA Bank的應用程式後在首頁選取更多然後選取活動中心。

2.選擇「現金發放計劃」

在活動中心頁面會彈出「現金發放計劃」訊息，然後選取一步登記。

3.輸入電話號碼

點擊一步登記之後需要輸入個人電話號碼，或使用本行紀錄，然後按一鍵登記，就完成整個登記過程。另外，ZA Bank「唔要一萬 我要萬一」推廣活動已於6月12日完滿結束。為回應現有用戶及未能參與「唔要一萬 我要萬一」活動的用戶訴求，銀行於6月18日另推出兩個新活動。活動詳情如下：
新客戶使用邀請碼 GET300開戶並登記派錢，可獲得額外$300現金。名額有限，並將於每天下午 3 點發放。

詳情及條款細則請參考：https://bank.za.group/hk/cash-payout-get300
現有客戶完成登記可獲定存加息券及參與大抽獎，有機會獲得$120,000現金獎。

詳情及條款細則請參考：https://bank.za.group/hk/lucky-draw-120k

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撰文 : 歐高榮

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