【美國疫情】法院拒禁特朗普巨型造勢會 萬人空巷恐播毒

▲ 法庭拒頒令禁制特朗普的造勢大會，勢有大批支持者出席集會。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情持續之際，美國法院拒絕頒令禁制總統特朗普的造勢大會，並拒絕強制與會者須戴口罩。造勢會如期在周六於俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行，勢吸引數以萬計特朗普支持者出席，恐令疫情大爆發。

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俄克拉荷馬州法院最高法院周五駁回原告上訴，指俄克拉荷馬州已開始重啟，而州政府的限制措施，僅屬建議性質（suggestive），容許自決（discretionary），商店可自行決定是否執行社交隔離，認為欠缺禁止造勢會的法理依據。

基於相同原因，法院並拒絕要求與會人士必須戴口罩，指當地規定不是強制性質，法院沒有責任創造不存在的規則。白宫亦已表明，會派發口罩，但不會呼籲造勢會參與者戴口罩。

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法院的判決，意味特朗普（Donald Trump）造勢會將一如計劃舉行，而特朗普向來質疑戴口罩作用，他的支持者不戴口罩機會十分高，一旦當中有人已受感染，以新冠病毒傳染性，出現廣泛傳播機會相當高。

造勢會將於室內場館舉行，可容納數以萬計人，塔爾薩市長稱會有10萬人參加，特朗普競選辦更聲稱賣出百萬張門票，各方說法不同，但無論如何，造勢會人潮將極之密集。

原告的代表律師對判決表示失望，稱唯一的勝利者是病毒，當所愛的城市新冠病毒個案急升，除了勇敢的原告人外，無人為社區的健康站出來。他表示，現在唯一能做的是祈禱。

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責任編輯：文青青

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