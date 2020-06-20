【聯滙制度】任志剛：聯滙沒甚麼好擔心　未虞新股集資後資金會流出香港

▲ 任志剛表示，聯滙過去30多年來一直運作良好「不覺有甚麼好擔心」。

中美角力香港成為磨心，美國更威脅會採取制裁措施，不少港人憂慮聯滙制度亦會被動搖。行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，聯滙過去30多年來一直運作良好「不覺有甚麼好擔心」。他又指，今次全球量寬將再引發資產價格上升，他直言「不希望再有一個金融危機」。

聯滙制度由1983年運行至今，對於近月市民憂慮以至國際炒家危言，任志剛接受《有線電視》訪問時指，聯滙運作一直良好而且是非常嚴謹的制度，不認為有甚麼好擔心，「即使最近是有新股集資活動，但當集資完結時資金會否流出香港、令港滙貶至7.85呢？我就看不到（可能性）」。

聯滙仍適合香港？ 任志剛：一動不如一靜

被問到聯滙今時今日到底是否仍然適合香港，任志剛就以「一動不如一靜」形容，在目前複雜的市場環境下，若然做一些外界難以理解的事，可能會引起誤解。

他又補充，自己在位時在金融管理方面，一直堅時「居安思危、要站高望遠、要看清形勢作好準備」三個原則，他相信如果有需要作出任何調整，「金管局一直會做」。

不希望金融危機重臨 港金融體系非常穩健

此外，全球量寬救市，任志剛指在貨幣政策寬鬆、利息低企的情況下，將會引發資產價格上升，比喻就如將危機向前推，「因此向前望真是要小心、不希望再有一個金融危機」。

他續指，但直至目前，未見任何會影響香港貨幣金融體系穩定的事件，而香港外滙儲備多、資本充足、流動資金充裕，銀行體系亦非常健全。

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