【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試

▲ 科技狂人Elon Musk（馬斯克），早在2017年，他就發表自己的火星移民計劃，並稱準備利用SpaceX火箭作全球載客，紐約飛到上海或僅39分鐘。近日他再次回應網民，夢想或即將實現。（法新社圖片）

科技狂人Elon Musk（馬斯克），除了會說，更會將夢想變為現實。早在2017年，他就發表自己的火星移民計劃，並稱準備利用SpaceX火箭作全球載客，紐約飛到上海或僅39分鐘。近日他再次回應網民，夢想或即將實現。

據外媒報導，網友在Twitter分享SpaceX兩年多前推出的Starship（星艦）全球載客影片中，馬斯克竟然發表評論。

▲ 網友在Twitter分享SpaceX兩年多前推出的Starship（星艦）全球載客影片中，馬斯克竟然發表評論表示計劃是真的。（Twitter截圖）

根據影片，SpaceX將使人類可以不到1小時的時間到達地球任何地方，火箭飛行時速可達27,000公里，香港到新加坡只需22分鐘、洛杉磯到多倫多只要25分鐘、洛杉磯到紐約只要25分鐘、上海到紐約只要39分鐘。

▲ 有網民問，什麼時候會實現？馬斯克則回應，正式商用前，會進行多次測試，預計SpaceX將在未來2至3年開始全球載客測試。（Twitter截圖）

馬斯克的火星移民夢想

科技狂人的Starship，號稱世界最強火箭，根據官網介紹，設計為運送乘客和貨物到地球軌道、月球、火星及更遠的地方。星艦將是有史以來最強大的運載火箭，能攜帶超過100公噸負載進入地球軌道。

▲ 科技狂人的Starship，號稱世界最強火箭，，能攜帶超過100公噸負載進入地球軌道。（SpaceX官方網站）

星艦就跟目前的飛龍號太空船（SpaceX Dragon）一樣，共有兩版：客運版和貨運版。它最大特點就是貨運版有自動拋射系統，不僅可運輸貨物，還能執行定點拋投。

除了發射衛星和運送貨物到太空站的工作，星艦亦可以在其他行星和地球間往返，以便把地球物資送到行星，或者把行星的土壤樣本送回地球。