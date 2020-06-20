  • 31°C
香港時間 : 2020620日 (六) 18:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試

科技 17:49 2020/06/20

分享：

科技狂人Elon Musk（馬斯克），早在2017年，他就發表自己的火星移民計劃，並稱準備利用SpaceX火箭作全球載客，紐約飛到上海或僅39分鐘。近日他再次回應網民，夢想或即將實現。（法新社圖片）

科技狂人Elon Musk（馬斯克），除了會說，更會將夢想變為現實。早在2017年，他就發表自己的火星移民計劃，並稱準備利用SpaceX火箭作全球載客，紐約飛到上海或僅39分鐘。近日他再次回應網民，夢想或即將實現。

據外媒報導，網友在Twitter分享SpaceX兩年多前推出的Starship（星艦）全球載客影片中，馬斯克竟然發表評論。

網友在Twitter分享SpaceX兩年多前推出的Starship（星艦）全球載客影片中，馬斯克竟然發表評論表示計劃是真的。（Twitter截圖）

根據影片，SpaceX將使人類可以不到1小時的時間到達地球任何地方，火箭飛行時速可達27,000公里，香港到新加坡只需22分鐘、洛杉磯到多倫多只要25分鐘、洛杉磯到紐約只要25分鐘、上海到紐約只要39分鐘。

有網民問，什麼時候會實現？馬斯克則回應，正式商用前，會進行多次測試，預計SpaceX將在未來2至3年開始全球載客測試。（Twitter截圖）

馬斯克的火星移民夢想

科技狂人的Starship，號稱世界最強火箭，根據官網介紹，設計為運送乘客和貨物到地球軌道、月球、火星及更遠的地方。星艦將是有史以來最強大的運載火箭，能攜帶超過100公噸負載進入地球軌道。

科技狂人的Starship，號稱世界最強火箭，，能攜帶超過100公噸負載進入地球軌道。（SpaceX官方網站）

星艦就跟目前的飛龍號太空船（SpaceX Dragon）一樣，共有兩版：客運版和貨運版。它最大特點就是貨運版有自動拋射系統，不僅可運輸貨物，還能執行定點拋投。

 

除了發射衛星和運送貨物到太空站的工作，星艦亦可以在其他行星和地球間往返，以便把地球物資送到行星，或者把行星的土壤樣本送回地球。

相關文章

Tesla創辦人Elon Musk新生兒改名「X Æ A-12」 何解？
2020/05/07
Tesla創辦人Elon Musk新生兒改名「X Æ A-12」 何解？
政府唔比復工？Elon Musk：Tesla將搬離加州
2020/05/10
政府唔比復工？Elon Musk：Tesla將搬離加州
Elon Musk奇怪貼文 「Take the red pill」 被視爲支持特朗普宣言？
2020/05/18
Elon Musk奇怪貼文 「Take the red pill」 被視爲支持特朗普宣言？
【科技狂人】再有2間賭城酒店提交申請　要求引入Elon Musk的高速隧道系統
2020/06/11
【科技狂人】再有2間賭城酒店提交申請　要求引入Elon Musk的高速隧道系統
移民 馬斯克 設計 運輸 新加坡 多倫多 紐約 洛杉磯 香港 上海

下一篇文章

【蘋果內幕】外媒爆蘋果AR業務內部爭執　AR眼鏡或2023年推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【父親節優惠】618網購熱點　蘋果手機半價？
【父親節優惠】618網購熱點　蘋果手機半價？
【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？
【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面
Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面
【iPhone減價】3Bazaar限定店登陸尖沙咀　快閃優惠即減達$2,000
【iPhone減價】3Bazaar限定店登陸尖沙咀　快閃優惠即減達$2,000
【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」
【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」