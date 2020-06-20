【蘋果內幕】外媒爆蘋果AR業務內部爭執　AR眼鏡或2023年推出

▲ 近年不少傳聞亦關於蘋果的AR（Augmented Reality，擴增實境）硬體產品，有外媒就爆出，Apple內部對適用遊戲的AR頭戴式裝置以及帶有時尚的AR眼鏡意見分歧。

蘋果（Apple）的盛會WWDC將於下週舉行，屆時想必有不少Apple旗下產品、軟件、生態圈的更新。而近年不少傳聞亦關於蘋果的AR（Augmented Reality，擴增實境）硬體產品，有外媒就爆出，Apple內部對適用遊戲的AR頭戴式裝置以及帶有時尚的AR眼鏡意見分歧。

根據台灣科技新報資料，熟悉Apple的彭博記者Mark Gurman日前就撰文報導，揭露蘋果2大 AR產品的開發內幕與策略轉變。

帶領Apple的AR產品開發副總裁Mike Rockwell自2015年下半年開始籌組團隊，目前團隊擴大至1,000名工程師。其一研發的產品代號為N301，利用VR與AR優勢，為遊戲與消費內容帶來更全面的體驗，據聞該裝置，可在使用者眼前顯示如文字訊息、地圖資訊的工具；另一產品代號則為N421，僅是使用AR技術的輕量級眼鏡，然而設計更為複雜。

▲ 有指Apple首款頭戴式裝置可能會在2021年發表，並於2022年上市，至於AR眼鏡最快要等到2023年。（法新社圖片）

N301最初設計成強大的系統，其圖形與處理速度對比目前的穿戴式裝置則是前所未聞。由於處理能力先進，運算過程必然發熱，以至於無法單獨設計成人們可戴的頭盔。為此Mike的團隊計劃讓頭盔以無線方式連結另一裝置，裝置原型機如同一款小型的Mac電腦，使用者可戴著頭盔自由走動，但不能走太遠，否則會失去無線訊號。

不過當時蘋果的設計長Jony Ive不滿意使用輔助裝置才能讓產品發揮效用的做法，建議重新開發N301，採取處理能力較低的技術但能完全嵌入頭盔當中，Mike則認為Jony Ive的做法將喪失原本產品的性能表現。另一方面，Jony更喜歡N421的概念，認為這種眼鏡同時將文字資訊或地圖投射到視野之中，使用上可讓使用者體驗虛實融合。

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該意見分歧僵持了數個月，最終CEO Tim cook支持Jony的做法。Mike在去年秋季內部會議上曾表示，首款頭戴式裝置可能會在2021年發表，並於2022年上市，至於AR眼鏡最快則要等到2023年，當然是否真確，最終只能等待蘋果官方日後揭曉。

責任編輯：李彥煒