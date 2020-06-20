  • 31°C
香港時間 : 2020620日 (六) 17:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

業主心雄反價　買家追價追到氣咳？

股樓投資 16:52 2020/06/20

分享：

雖然市場再現劈價百萬成交，惟反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）再創今年新高，可見樓價見底回升。及至近期，更有業主心雄反價，重現2018年旺市的情況。

市場消息指，大圍恒峰花園3座低層B室，實用面積865平方呎，原開價1,000萬元，放盤一個月，業主反價90萬元，單位終以1,090萬元易手，實用呎價12,601元。此外，香港置業胡淑明說，鴨脷洲深灣軒1座高層B室，實用面積483平方呎，向東南望海景，原開價920萬元，放盤一星期，業主反價8萬元，單位終以928萬元易手，實用呎價19,213元，與市價相若。

雖然近期再有業主反價，惟幅度不算多，而且成交價仍貼近市價，與旺市時不同。以2018年為例，當年樓價屢創新高，常有業主反價，叫價甚至偏離市價，個別業主更要求搵樓客先出價，完全由賣方主導。

值得留意的是，其實這類反價成交不多，加上近期仍見多客搶盤，惟沒有愈搶愈貴，成交價反而比當初叫價平，可見目前市況仍未回復昔日光景。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

小業主心驚驚　半個月劈價150萬
2020/06/18
小業主心驚驚　半個月劈價150萬
海景大宅愈賣愈平　平過銀行估價就划算？
2020/06/18
海景大宅愈賣愈平　平過銀行估價就划算？
放盤7日速沽　業主靠一招吸客
2020/06/18
放盤7日速沽　業主靠一招吸客
港島納米盤當災　5年前買都要蝕
2020/06/19
港島納米盤當災　5年前買都要蝕
嘉亨灣高層八折賣　代理拆解劈價真相
2020/06/19
嘉亨灣高層八折賣　代理拆解劈價真相
二手市場 樓價 深灣軒 恒峰花園

下一篇文章

【疫市求生】童裝老闆開熔噴布廠「中伏」　機器夜半爆炸、出產布比紙巾還薄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【新股IPO】金融街物業招股籌6.8億　女股神劉央出手助攻
【新股IPO】金融街物業招股籌6.8億　女股神劉央出手助攻