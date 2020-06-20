業主心雄反價　買家追價追到氣咳？

雖然市場再現劈價百萬成交，惟反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）再創今年新高，可見樓價見底回升。及至近期，更有業主心雄反價，重現2018年旺市的情況。

市場消息指，大圍恒峰花園3座低層B室，實用面積865平方呎，原開價1,000萬元，放盤一個月，業主反價90萬元，單位終以1,090萬元易手，實用呎價12,601元。此外，香港置業胡淑明說，鴨脷洲深灣軒1座高層B室，實用面積483平方呎，向東南望海景，原開價920萬元，放盤一星期，業主反價8萬元，單位終以928萬元易手，實用呎價19,213元，與市價相若。

雖然近期再有業主反價，惟幅度不算多，而且成交價仍貼近市價，與旺市時不同。以2018年為例，當年樓價屢創新高，常有業主反價，叫價甚至偏離市價，個別業主更要求搵樓客先出價，完全由賣方主導。

值得留意的是，其實這類反價成交不多，加上近期仍見多客搶盤，惟沒有愈搶愈貴，成交價反而比當初叫價平，可見目前市況仍未回復昔日光景。

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