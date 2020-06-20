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【中印衝突】印度抵制中國手機　對小米影響有幾大?

股樓投資 15:52 2020/06/20

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在剛過去的618購物節，內地手機開發商小米 （01810） 宣布取得上佳銷售成績，在所有平台銷售金額突破100億人民幣，並取得256項第一。與此同時，小米海外業務遇上暗湧。近期的中印衝突，令印度國內掀起反中國貨的浪潮。在印度市佔率最高的小米手機，也成為眾矢之的。

相關文章：【港股追蹤】小米公布首季業績　收入及經調整淨利潤均勝預期

相對其他中資新經濟企業，小米更注重海外業務，截至去年海外市場收入佔比達44%，踏入今年首季有關佔比更增至50%。當中小米智能手機在印度的市佔率更達31%，連續11個季度位居全國冠軍。再看去年數據，小米去年全球手機出貨量為1.25億部，當中於印度的智能手機出貨量達4360萬部。換言之，印度市場於佔小米手機出貨量大約35%，甚有機會是內地以外，收益貢獻最多的地區。

相關文章：【中印衝突】印度人狂搶抵制中國Tee　收貨後竟發現是中國製

因此可推斷，中印事件自次季起相信開始對小米構成壓力。小米要收復失地，除要靠內地市場爭氣，亦要期望集團提及的其他主要境外市場，如西班牙、德國、意大利及同於亞洲的尼泊爾，都成功維持當地智能手機市場高市佔率，才有望成事。

撰文 : 投資組

小米集團－W（01810） 經濟

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