【美國示威】強生停售美白產品 主因尊重不同種族膚色

▲ 【美國示威】強生停售美白產品 主因尊重不同膚色人士

美國非裔男子被警壓頸後死亡引發的風波持續，美國醫療保健用品巨企強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）基於尊重種族膚色差異，停售美白產品，強調健康的肌膚就是美麗的肌膚。

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強生宣布，停售在亞洲地區售賣的美白產品，Clean & Clear Fairness系列及Neutrogena Fine Fairness系列會受影響，今後將停運及停產，不過有關貨品仍會在商店貨架上看到，直至庫存售罄。

強生稱，有關產品的名稱及說明，讓人覺得較白及較淺膚色比原本的天然膚色優勝，指這不是公司原意，強調健康的肌膚就是美麗的肌膚。

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美白產品是非常常見的護膚品，不少大型個人護理用品商，如寶潔（P&G，美：PG）、歐萊雅（L'Oréal）等亦有售賣，外界關注這些廠商會否跟隨。這些公司暫未有回應。

近來美國的反種族歧視示威，引發企業嚴厲評估旗下產品，有否涉不尊重少數族裔，JNJ於基於種族平等考量，早前亦宣布會推出不同顏色膠布，方便不同種族人士。

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責任編輯：文青青

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