【瑞幸造假】瑞幸獨董上任不足3個月即跳船　同時擔任平保2子公司獨董

▲ 瑞幸咖啡獨立董事Tianruo Pu上任不足3個月，即以私人理由請辭。

爆出假數醜聞的瑞幸咖啡（美：LK），昨晚宣布收到由獨立董事Tianruo Pu發出的辭職信，其以私人理由辭去職務，並即時生效。值得留意的是，他同時是3月底獲委任為瑞幸審計委員會主席，意味其上任不足3個月即辭職。

瑞幸咖啡爆出假帳風波後，本身是會計主管的Tianruo Pu，今年3月底加入瑞幸咖啡董事會，成為獨立董事。隨後，他更被委任為瑞幸審計委員會成員，以及專責假數風波內部調查的董事會特別委員會成員。

擔任平保2子公司獨董

根據瑞幸官網資料，Tianruo Pu在金融及會計領域有超過20年工作經驗，目前擔任多間上市公司獨董及審計委員會會員，包括：平保 （02318） 旗下並在美上市的金融壹賬通（美：OCFT）及汽車之家（美：ATHM）、三生製藥 （01530） 。

此前，Tianruo Pu在2012年至2014年及2016年至2018年期間，先後出任UT斯達康控股（UTStarcom，美：UTSI）及全國招聘網（Zhaopin Ltd）的首席財務官。

瑞幸7月初EGM 表決罷免主席陸正耀等4人議案

此外，瑞幸咖啡將於7月5日舉行特別股東大會，就罷免主席陸正耀、董事黎輝、邵孝恒及劉二海的議案進行表決。

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