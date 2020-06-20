【美國疫情】不強制顧客戴口罩不量體溫 AMC戲院佛系抗疫

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間18:00）
新型冠狀病毒疫情持續，多州疫情惡化，確診人數增長反彈。第2波疫情隨時來襲之際，美國人繼續為應否戴口罩爭吵。正在重啟的連鎖戲院集團AMC以避免捲入政治爭議為由，宣布不會要求顧客戴口罩，並稱不會幫顧客量體溫，引起譁然。
AMC行政總裁艾倫（Adam Aron）周四向傳媒表示，不會強行要求顧客戴口罩，因口罩問題已政治化，直指不想捲入政治紛爭（did not want to be drawn into a political controversy）。
艾倫解釋，部分人強烈相信口罩無用，強迫配戴可能有反效果，相信大部分顧客會自願口罩，又稱他自己去戲院時，會戴口罩。他表明不會為顧客量體溫，只有員工要接受體溫檢測。
惹火言論一出，即引來廣泛關注，不少美國民眾對AMC做法感驚訝，不少網民在社交網站twitter炮轟其做法，指戴口罩有助抗疫是公認的科學事實，不是政治議題。
AMC的對手，美國另一戲院集團Alamo Drafthouse Cinema亦乘機「抽水」，發聲明指顧客及員工的安全是不容妥協，會要求在戲院內戴口罩，強調這與政治無關。
輿情過分洶湧，AMC被迫緊急轉軚，發聲明指收到到顧客強烈意見，指公司在口罩使用上做得不足，決定禁止不戴口罩的人士進入戲院，並會以每個1美元的價格，向沒有自備口罩的顧客供應口罩。
責任編輯：文青青
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