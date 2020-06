【美國疫情】不強制戴口罩不量體溫 AMC：太政治化

▲ 美國疫情持續之際,連鎖戲院AMC行政總裁稱不會強迫顧客戴口罩,因不想捲入政治糾紛。

新型冠狀病毒疫情持續,多州疫情惡化,確診人數增長反彈。第2波疫情隨時來襲之際,美國人繼續為應否戴口罩爭吵。正在重啟的連鎖戲院集團AMC以避免捲入政治爭議為由,宣布不會要求顧客戴口罩,並稱不會幫顧客量體溫,引起譁然。

AMC行政總裁艾倫(Adam Aron)周四向傳媒表示,不會強行要求顧客戴口罩,因口罩問題已政治化,直指不想捲入政治紛爭(did not want to be drawn into a political controversy)。

艾倫解釋,部分人強烈相信口罩無用,強迫配戴可能有反效果,相信大部分顧客會自願口罩,又稱他自己去戲院時,會戴口罩。他表明不會為顧客量體溫,只有員工要接受體溫檢測。

惹火言論一出,即引來廣泛關注,不少美國民眾對AMC做法感驚訝,不少網民在社交網站twitter炮轟其做法,指戴口罩有助抗疫是公認的科學事實,不是政治議題。

AMC的對手,美國另一戲院集團Alamo Drafthouse Cinema亦乘機「抽水」,發聲明指顧客及員工的安全是不容妥協,會要求在戲院內戴口罩,強調這與政治無關。

輿情過分洶湧,AMC被迫緊急轉軚,發聲明指收到到顧客強烈意見,指公司在口罩使用上做得不足,決定禁止不戴口罩的人士進入戲院,並會以每個1美元的價格,向沒有自備口罩的顧客供應口罩。

